La primavera 2025 porta con sé una ventata di freschezza e innovazione nel mondo della profumeria. Tra le nuove fragranze emergono note floreali, agrumate e verdi che rispecchiano il risveglio della natura. Scopriamo insieme le novità più affascinanti e le tendenze che segneranno la stagione, per un’olfattiva rinascita primaverile.

Profumi: il trend fiorito 2.0

Hai una passione per la rosa, ma hai voglia di cambiare? Rimani nella stessa famiglia olfattiva, optando però per un fiore più in linea con la stagione. Tra i nuovi profumi di tendenza, spiccano quelli a base di mughetto e gelsomino. Sono primaverili e, in questo momento, particolarmente amati dai creatori di fragranze. Regalano un tocco romantico (non a caso sono due fiori protagonisti nei bouquet delle spose) e fresco al tempo stesso. Non aspettarti fragranze vecchio stile, però! Rispetto a qualche anno fa, i nuovi metodi di lavorazione permettono di fornire agli accordi una connotazione originale e inedita. Grazie a estrazioni sofisticate, infatti, si possono selezionare solo alcune parti delle particelle odorose dei petali, in modo da utilizzare quelle che interessano di più. Ora, per esempio, dei fiori si sfruttano soprattutto le molecole più ariose e leggere, perfette per mix contemporanei.

Foto: Pexels

Profumi di tendenza: i gourmand

TI piace la buona cucina e sei brava ai fornelli? Prova un profumo goloso: quella dei gourmand è una famiglia olfattiva molto apprezzata negli ultimi tempi. «I motivi sono diversi: da una parte perché sono fragranze poco impegnative, che si portano facilmente; dall’altra, grazie alla loro connotazione tenera, riconducono al mondo dell’infanzia, che nei periodi di difficoltà costituisce una sorta di rifugio» spiega Silvia Monti, farmacista e creatrice di fragranze. E se nella stagione calda i profumi gourmand si declinano più che altro nelle note zuccherine e di pasticceria, in primavera scelgono invece accordi fruttati come lampone, cocco, mango. «In futuro si prevede che ci saranno sempre più bouquet ispirati al mondo alimentare, anche per strizzare l’occhio alla tendenza vegetariana» aggiunge l’esperta.

Il ritorno dei profumi marini

Se la tua è una personalità forte e decisa, lasciati tentare dalle fragranze marine, di nuovo amatissime in profumeria. Nate negli anni ’90, piacciono sempre di più ai nasi internazionali che ora le ripropongono in una versione aggiornata. Anche nei bouquet più nuovi resta sempre quel tocco inconfondibile di aria fresca, di mix trasparente che ci riporta, almeno con la fantasia e l’olfatto, direttamente fra le onde. Tutto merito di due accordi sintetici che hanno cambiato la storia del profumo (il calone e il didromercenolo), che riproducono chimicamente proprio l’odore del mare e della salsedine. A questi si aggiungono in genere altri ingredienti, come la ninfea, il fiore di loto, sempre delicati e rinfrescanti. La novità? Abbinarli a mix di spezie, tra cui il pepe, il cardamomo o lo zenzero, proprio per dare più carattere e grinta alla sua scia. Per profumi di tendenza genderless e raffinati.

Se vuoi che il mix ti accompagni per tutta la giornata, spruzzalo anche su sciarpe e foulard. Foto: Pexels

Profumi di tendenza: i nuovi mix “clean”

Se sei timida e non ti piace trovarti al centro dell’attenzione, indirizzati verso un bouquet che evoca l’odore di bucato, che sa di pulito. «Il muschio bianco e gli accordi freschi ricordano queste sensazioni» dice Silvia Monti. «Così come il talco, che riporta al bagnetto del bebè, o la lavanda, che evoca il cassetto della biancheria pulita». Sono i sentori clean, profumi di tendenza molto attuali, che si rifanno al concetto di wellbeing (benessere): fanno sentire bene e sono confortevoli. Sembrano fatti apposta per piacere ai caratteri sensibili e discreti, perché sono fragranze perfette per creare una vera e propria “comfort zone” che infonde tranquillità e calma durante tutto il giorno.

Profumi di tendenza: le novità da provare subito

Infusion de Gingembre Eau de Parfum di Prada (175 €) unisce alla vivacità dello zenzero agrumi e legni.

È la rosa il fiore protagonista di Petite Robe Noire Le Flacon Coeur di Guerlain (64 €), a cui si uniscono le note golose di amarena e quelle affumicate di tè nero.

Il flacone scintillante di Black Opium Glitter di YSL Beauty (da 89 €, 30ml) racchiude note sexy di muschio, marshmallow, caffè e vaniglia.

Ginza Datura di Shiseido (da 68 €, in vendita dal 31 marzo) è un ipnotico bouquet di fiori misteriosi, come quello di datura, avvolto da un accordo di legni.

My Way Ylang di Giorgio Armani (da 89 €) è un bouquet vivace che abbina mango, ylang ylang, fiori bianchi e vaniglia.

Con le note di ylang ylang, agrumi e oli di patchouli e vetiver, Colonia Il Profumo di Acqua di Parma (da 152 €) è una versione più intensa e contemporanea della storica Colonia.

Idôle Power Eau de Parfum Intense di Lancôme (da 80 €) mixa la seducente rosa con note calde di sandalo.

Nella fragranza ambrata floreale fruttata The Scent for Her di Boss (da 79 €) trovi pesca, osmanto e muschio bianco.

Sensuale e gourmand, Dévotion Eau de Parfum di Dolce&Gabbana (da 113 €) mixa vaniglia del Madagascar, agrumi e fiori d’arancio.

Il jus magnetico Born in Roma Extradose di Valentino Beauty (da 97 €) unisce accordi di cassis, di rum e una dose extra di vaniglia.

For Her Eau de Parfum Intense di Narciso Rodriguez (da 86 €) celebra l’iconico cuore di muschio con ambra e vaniglia.

Ancora più concentrato dell’originale, Alien Extraintense di Mugler (da 92 €, 30ml) amplifica l’accordo di vaniglia con fiori sensuali e cashmeran.

