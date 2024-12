Scegliere un profumo per lui non è mai facile, anche perché ogni fragranza si lega in modo unico a chi la indossa. Come dire, regalare un profumo è sempre un rischio, a meno che tu non conosca bene i gusti dell’altra persona. Se cerchi un regalo per lui, un buon modo per orientarti è partire dalle fragranze che piacciono anche a te: con il boom degli jus unisex, la barriera tra maschili e femminili è praticamente scomparsa. Non solo, sempre più spesso le donne indossano profumi originariamente pensati per lui. Quali sono le note preferite? Una miriade di qualità di vaniglia, frutti golosi e note gourmand, accostati alle più classiche note di vetiver, spezie, cuoio o patchouli. I legni, che si trovano nel 90% dei profumi uomo e danno un tocco avvolgente, sono un vero passe-partout che non conosce genere.

Fra tutte, però, la tendenza che sembra davvero destinata a durare nel tempo e che piace a tutti è quella legata alla sostenibilità. Spesso vegani, i nuovissimo profumi da uomo sono realizzati con ingredienti biologici e provenienti da fonti sostenibili. Anche più spesso, le case profumiere hanno adottato metodi di produzione a basso impatto ambientale, riducendo anche il packaging superfluo e preferendo materiali riciclabili o riutilizzabili.

Profumi uomo: note verdi e “blu”

I profumi da uomo più recenti condividono una tendenza comune: interpretano in modo più intenso le note verdi e quelle “blu”. Per note blu si intendono quelle acquatiche e marine, con accenti minerali che riportano alla mente la purezza del mare e il calore della lava vulcanica. Qui, sentori salini e iodati si fondono con patchouli o vetiver, che aggiungono un effetto fumé e resinoso. Sono profumi che evocano un’immersione negli abissi e trasmettono una freschezza estrema. Anche le fragranze fougère diventano più intense e in qualche modo “dark”: vetiver, cipresso e tutte le note erbacee si vestono di un verde più intenso. Così come il tocco agrumato – dal bergamotto al cedro al mandarino – che evolve verso sfumature più profonde e misteriose.

L’innovativa formula senza alcol di Sauvage Eau Forte di Dior (da € 118, 60ml) è una fragranza fougère fresca e speziata. Racchiude tutta l’intensità delle precedenti versioni Sauvage e la potenzia con note d’acqua.

Profondo Parfum di Giorgio Armani (da € 99, 30ml) trasmette una sensazione di freschezza estrema. Fondendo un sentore salato e iodato con sfaccettature verdi, questo jus racchiude l’esperienza di un’immersione negli abissi.

Grazie alla nota del cipresso, Cypress & Grapevine Cologne Intense di Jo Malone (da € 136, 50ml) racchiude una intensa freschezza aromatica. Mixato con deliziosa uva e avvolgente ambra, è una fragranza verde dalle sfaccettature dark.

ALPS EDP (€ 78, 100ml) è una fragranza che porta direttamente nel mondo alpino. Il profumo si apre con toni di testa freddi, che ricordano l’aria di montagna. Quando la fragranza evolve, si sviluppa con note più calde e avvolgenti di legni e muschi. Vegano e clean.

Note alcoliche e legnose

Sempre più popolari le note alcoliche: rum, whisky, malto sono nel cuore della piramide olfattiva di molte fragranze da uomo. È l’ultima evoluzione delle fragranze boisé-ambrate che includono non solo classici della profumeria come il legno di sandalo, di cedro o di rosa, ma anche note inaspettate di legno vivo, caffè, tabacco, e, appunto, basi alcoliche. Queste fragranze richiamando l’eleganza di un distillato pregiato. Meditation, l’Extrait de Parfum ispirato alla vita avventurosa di Ernest Hemingway, è un esempio emblematico di questa ricerca. Un profumo che trasporta nei bar dell’Havana, dove l’autore amava rifugiarsi per trovare l’ispirazione. Le note di rum, tabacco e cuoio si intrecciano in un accordo complesso.

To My Father di Vilhelm Parfumerie (da € 175, 50ml) è un accordo verticale di Whisky con sfaccettature potenti di legno di quercia, cuoio e miele.

Bois Corsé Les Essences De Diptyque (€ 275, 100ml) ricorda il profumo della corteccia dell’albero. Un connubio tra l’intenso assoluto di caffè nero e l’essenza di sandalo, associati alla fava tonka.

Manimal di Mani (€165, 100ml) unisce note di testa agrumate, un cuore di tabacco toscano e note di fondo a base di vaniglia, pelle, malto, ambra nera.

Meditation Extrait de parfum di Claudia Scattolini (€ 148, 50ml) è un racconto olfattivo dedicato ad Ernest Hemingway. Il suo jus mixa la nota intensa di rum a quelle avvolgenti di ylang-ylang, vaniglia, ambra grigia, cacao e legni.

Note intense e gourmand

Note di Patchouli e caffè sono mixate a vaniglia o mango. I legni, sensuali e grezzi, si fondono con un’infusione di vaniglia, rompendo i classici schemi delle profumazioni maschili. Il risultato sono composizioni che conquistano per la loro intensità, capaci di lasciare una scia indelebile, che sa farsi ricordare. Queste composizioni riescono a bilanciare con maestria queste note gourmand e profonde, accattivanti e insieme complesse, tanto da diventare bestseller irresistibili.

Million Gold Eau de Parfum Intense di Rabanne (da € 102, 50ml, da Sephora) irradia l’energia vibrante dell’oro. Una fragranza ultra-sensuale e legnosa che unisce il mandarino fresco al caldo legno di cedro e al luminoso legno di sandalo.

Myslf Le Parfum di YSL Beauty (da € 87, 40ml) racchiude un accordo vibrante e speziato di essenza di pepe nero. Al centro, un cuore luminoso e più ricco di assoluta di fiori d’arancio della Tunisia. Nel finale, legni sensuali e ruvidi incontrano un’infusione di vaniglia bourbon.

Deep Dark Vanilla di DS&Durga (da € 167, 50ml): una vaniglia meravigliosa si arricchisce di sfumature tostate con patchouli scuro, radici di cipresso e vite.

BOSS Bottled Absolu (da € 114, 50ml) è il terzo capitolo della trilogia Bottled per lui. Con una formulazione altamente concentrata, esalta l’iconico jus attraverso accenti legnosi e di cuoio.

Note tailor-made

E poi ci sono i profumi uomo che offrono note originali e sorprendenti, come l’ambra salata, l’ananas, il papiro o la seta. O le si ama o le si odia, ma sono senza dubbio ricercate e sofisticate. Non si limitano ai profumi di nicchia: anche marchi di alta gamma, come Brioni, propongono composizioni “sartoriali”. A proposito di sostenibilità, l’ultima fragranza Brioni rappresenta la perfetta case history: il mandarino siciliano e calabrese, così come il pepe rosa e il cardamomo, provengono da coltivazioni etiche che sostengono le comunità locali. Il flacone, prodotto in Italia con il 15% di vetro riciclato, riflette un impegno per il lusso responsabile, mentre la fragranza vegana utilizza alcool derivato da fonti naturali.

Desert Dawn di Byredo (da € 165, 50ml) rappresenta l’idea del deserto come paesaggio interno della mente. In apertura mixa note di cardamomo e petali di rosa, che ricordano il calore secco del deserto. Il calore avvolgente del Sandalo e del Legno di Cedro formano un cuore potente. Alla base, Vetiver, Muschio di Seta, Papiro.

Scandal Pour Homme Absolu di Jean Paul Gaultier (da € 109, 50ml) è una fragranza legnosa gourmand. L’essenza dello scandalo? Una castagna decisamente golosa, legni e un’irresistibile prugna gialla.

Realizzata con ingredienti pregiati e sostenibili, Eau de Parfum Suave di Brioni (€105, 60ml) si apre con note vivaci di mandarino, pepe rosa e cardamomo. Il cuore si tinge di profondità grazie al vetiver terroso e al cuoio artigianale, culminando in una base avvolgente di sandalo e ambra salata.

La fragranza Venetian Blue di The Merchant of Venice (€ 155, 100ml) è racchiusa in un flacone che rievoca le trame delle nobili stoffe veneziane. È una moderna struttura fougère: su una base muschiata e smoky di patchouli si aggiungono fresche e piccanti spezie, oltre a agrumi, mela ed ananas.

