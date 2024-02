I beauty look visti sul palco dell'Ariston con tante foto, commenti e curiosità

Appuntamento con la seconda serata di Sanremo 2024, quella in cui i cantanti in gara – che non cantano – presentano gli altri 15 colleghi, che invece si esibiranno. La protagonista indiscussa è Giorgia, che apre la sua prima edizione da co-conduttrice con il suo hit E poi inciso ben 30 anni fa! E proprio da lei iniziamo con la nostra kermesse sui beauty look sanremesi.

Giorgia, very glam a Sanremo

Standing ovation all’acconciatura di Giorgia (oltre che alla sua esibizione canora del suo successo giunto alla terza decade). Un torchon laterale le sottolinea il perimetro della testa fino a ricongiungersi sulla nuca con le ciocche posteriori in un “finto” chignon molto glam. Interessante il contrasto tra il trucco minimal degli occhi e il rossetto rosso scarlatto.

Il nostro commento: prendi nota dell’acconciatura se hai i capelli medi.

Rose Villain, trucco monocromatico in rosa

Getty

Nella seconda serata di Sanremo Rose Villain tinge (temporaneamente) i capelli di verde acqua, e li acconcia in una messa in piega con le punte all’insù. Nella prima serata l’abbiamo vista, invece, con i capelli raccolti e del suo colore naturale. Il trucco, per mano di Clio Make up (per la prima volta a Sanremo come make up artist), è soft, caratterizzato dall’armonia tra blush, rossetto e ombretto che si incontrano in un gioco monocromatico di nuance rosa, anzi rose.

Il nostro commento: un po’ baby un po’ manga.

Emma sfoggia un elegante espresso make up

Getty

Cambio look anche per Emma che, nella seconda serata di Sanremo, lega i capelli a differenza della prima in cui aveva sfoggiato le beach wave. Sontuoso il make up ad opera di Mr Daniel per Sephora che valorizza gli occhi della cantante salentina con un ombretto color espresso di grande tendenza quest’anno.

Il nostro commento: lo smokey eyes color caffè è già nella nostra wish list.