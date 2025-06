Gli antiossidanti sono come supereroi per la pelle: prevengono l’ossidazione cellulare, contrastano i radicali liberi e rallentano l’invecchiamento cutaneo. Sono un must have sempre, soprattutto d’estate per stare sotto il sole, quando serve un surplus di protezione a causa degli effetti scatenati dagli ultravioletti.

Antiossidanti: gli ingredienti top

In una beauty routine antiossidante non possono mancare principi attivi come le vitamine C ed E, il coenzima Q10, il glutatione e l’estratto di tè verde. Ma soprattutto l’astaxantina: deriva da microalghe rosse ed è l’antiossidante più potente.

Antiossidanti e integratori

Per potenziare le difese cutanee, sì anche agli aiutini in pillole. Punta su integratori formulati con astaxantina, vitamine e omega3. Ma anche su mix con bacche di goji e maqui (frutto esotico simile al mirtillo). Preferisci quelli in versione liposomiale (la molecola attiva è avvolta in un film lipidico e viene assorbita meglio) e assumili la mattina a stomaco vuoto.

Prepara un booster (da bere)

Non solo contrastano il caldo e reintegrano la perdita di liquidi, ma estratti e centrifugati aiutano la pelle a difendersi meglio dai danni cellulari. Un mix efficace? Quello con frutta viola e rossa, colori che indicano l’alta concentrazione di antiossidanti: sì a uva nera, mirtilli, more, fragole, melagrana.

Occhio all’ORAC

È l’acronimo di Oxygen Radicals Absorbance Capacity (capacità di assorbimento dei radicali dell’ossigeno) ed è un indice che misura il potere antiossidante di una sostanza. Nato in ambito alimentare, ora viene anche applicato alla cosmetica. A sorpresa, in cima alla classifica beauty non c’è la vitamina C, ma l’astaxantina, poi il resveratrolo e il tè verde.

Il Siero Antiossidante di Royal Beauty (1,49 euro l’ampolla monodose) è efficace anche su macchie e luminosità

Per aumentare le difese contro gli UV c’è il solare per il corpo Blue Protective Oil & Water SPF 30 Timexpert Sun di Germaine de Capuccini (42 euro, in istituto)

Multi-Antioxidant Radiance Serum di The Ordinary (16,80 euro) aumenta la radiosità, uniforma il tono della pelle e riduce le linee sottili

Un concentrato antiossidante e idratante: Vitamin Blend 15% Recovery Serum di Miamo (69 euro, in farmacia)

Lime Fluido Vitamina C di Vagheggi Phytocosmetici (57 euro, in istituto) contiene estratto di lime, potente antietà

100% naturale l’integratore Astaxantina di Sunday Natural (22,90 euro, 60 capsule su sunday.it) ha un alto dosaggio di astaxantina, pari a 8 mg per capsula

La crema-gel idratante Matcha Fresh Cream di Teaology (44 euro) ha formula antiossidante e una texture sorbetto ultra leggera

