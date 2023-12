La manicure più chic della stagione? Le “snob nails” di Jennifer Lopez

A ddio unghie lunghissime e nail art estreme. La nuova tendenza è il minimalismo. Ecco come realizzare una manicure elegante e sofisticata come quella di J.Lo

La parola d’ordine della stagione? Minimalismo. È arrivato il momento di dire addio alle unghie lunghissime e superdecorate, e armarsi di tronchesino. Parola di Jennifer Lopez, che da tempo ormai sfoggia “snob nails” eleganti e chic.

Le snob nails piacciono alle celeb

Che cosa sono? Unghie minimaliste e raffinate, caratterizzate da colori neutri o intensi, ma sempre sobri e discreti. Le snob nails sono perfette per chi ama lo stile classico e sofisticato, ma anche per chi desidera dare un tocco di personalità alla propria manicure.

Le snob nails sono ormai un trend tra le celeb e le influencer. Da Kim Kardashian a Selena Gomez sono sempre più numerose le star che scelgono di sfoggiare unghie corte o leggermente a mandorla e di mettere da parte le nail art eccessive e appariscenti. Jennifer Lopez ha mostrato più volte sui social network la sua manicure realizzata dal nail artist di fiducia Tom Bachik.

I colori preferiti da Jennifer Lopez

J.Lo ha optato per diverse sfumature di smalto, tutte molto eleganti e adatte a ogni occasione. Tra le sue preferite ci sono il rosa chiaro, il nero, il cioccolato, il grigio tortora, il verde scuro, il magenta e il rouge noir. In alcuni casi, ha anche aggiunto dei piccoli fiori secchi sulle unghie, per creare un effetto bohemian rock and roll. Il finish dello smalto è sempre lucido e brillante, per rendere le unghie più curate e glamour.

Come realizzare le snob nails

Per realizzare le snob nails come Jennifer Lopez, ti servono pochi ingredienti: uno smalto del colore che preferisci, tra quelli che abbiamo elencato, un top coat lucido e, se vuoi, dei fiori secchi da applicare sulle unghie. Ecco i passaggi da seguire.

Taglia e lima le unghie in modo che siano corte o leggermente a mandorla. Rimuovi eventuali residui di smalto e spingi indietro le cuticole. Applica una base trasparente per proteggere le unghie e favorire l’aderenza dello smalto.

Stendi due strati di smalto del colore scelto, lasciando asciugare bene tra uno e l’altro. Se vuoi, puoi usare anche due colori diversi, alternandoli sulle unghie. Se vuoi aggiungere i fiori secchi, applicali delicatamente sulle unghie ancora umide, usando una pinzetta. Puoi metterne uno o più per unghia, a seconda del tuo gusto.

Sigilla il tutto con un top coat lucido, che donerà brillantezza e durata alla tua manicure. Usa solo uno strato di top coat, per mantenere la struttura del fiore e l’aspetto naturale. E ricorda: le snob nails sono versatili e si adattano a qualsiasi outfit e occasione.