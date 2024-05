R osa, lilla, verde, giallo, celeste e tutte le tonalità delicate che evocano i dolci zuccherini o i fiori freschi appena sbocciati. Gli smalti pastello sono una dichiarazione, a tutti gli effetti, del nostro desiderio di caldo e bel tempo

Le unghie pastello sono da sempre associate alla primavera e all’estate, anche se sono senz’altro un bel look per tutto l’anno. A volte capita di affezionarsi allo smalto rosso, diventando resistenti a colori più tenui, ma perché non sperimentare con una manicure più fresca? In fondo, le unghie pastello sono un change a “basso rischio”: se dopo 2 giorni ci annoiano, basta una passata di solvente per tornare al colore di sempre. Ma siamo sicure che gli smalti delicati della gallery in basso ti affascineranno.

Smalti e unghie pastello: un evergreen per la bella stagione

In primavera le unghie pastello fanno sempre un gradito ritorno stagione dopo stagione, come se suggellassero l’inizio del bel tempo, anche quando tarda ad arrivare. Tra rosa, celesti, verdi e gialli delicati non c’è che da scegliere. Un esempio di tonalità pastello da provare? Lo smalto verde menta che funziona su ogni tono di pelle. Un colore da semaforo giallo è il lilla che, invece, può rendere grigie le carnagioni più chiare.

Unghie pastello: per divertirsi con dolcezza

Se in genere ti piace giocare con gli smalti ma andare sul sicuro, i colori pastello rappresentano un ottimo modo per iniziare a sperimentare nuovi colori che non siano i soliti rossi e fucsia. Le tonalità di ispirazione sweety (candy, macaron o unicorno) rendono giocosa la manicure estiva senza essere eccessivamente brillanti.

Non ami portare le unghie lunghe? Benissimo, perché queste tonalità delicate valorizzano le unghie corte, in particolare limate nella forma “squoval“, cioè quadrata con gli angoli più smussati e arrotondati. Gli smalti pastello stanno bene anche sulle dita dei piedi che di solito si portano corte.

Unghie pastello: lucide, opache e multicolor

Per quanto riguarda il finish, le unghie pastello possono essere sia lucidissime che più opache per effetti gessosi. Per un look più divertente, si possono mescolare più colori pastello sulle unghie per una manicure che emani gioia.

Per una manicure divertente, puoi scegliere colori che variano nella vivacità e saturazione, restando sempre nei toni pastello. Gli effetti più eleganti? Si ottengono con i colori coordinati e ben accostati gli uni accanto agli altri. Quando scegli l’ordine degli smalti pastello, quindi, assicurati di non posizionare vicini colori simili, quindi “rompi” alternando pastelli più chiari a pastelli più scuri.

Come scegliere gli smalti pastello

La risposta più immediata è ovviamente “acquista il colore che ti piace di più”, ma siccome con gli smalti bisogna considerare il match con la carnagione, ti diamo alcuni suggerimenti.

Prova prima di acquistare

Il modo più rapido per vedere se una tonalità di smalto si adatta o meno al tono della tua pelle è tenere la bottiglia tra le dita. Vedrai immediatamente se il colore ti “muore” addosso e fa sembrare le tue mani grigie.

Osserva il tono della tua pelle

In genere, se hai la pelle chiara e dai toni freddi, potresti notare che le unghie pastello nei colori azzurro e lilla, possono far sembrare le mani un po’ slavate. Invece, i colori, sempre pastello, ma più allegri, come l’albicocca e il rosa confetto, danno vita alla pelle più chiara.

Se hai la carnagione media o olivastra, starai benissimo con tutti i toni del giallo e del verdi. Hai la pelle ancora più scura? Le unghie pastello sono il tuo match perfetto.

Indossa ciò che ti fa star bene

Oltre ai criteri di scelta razionale, segui gusto personale, senza pensare troppo ai potenziali accordi e abbinamenti. Anche nel look, non c’è niente di meglio che fidarsi del proprio istinto!

Il fascino delicato delle unghie pastello

Le unghie pastello sono la scelta ideale se sulle mani hai voglia di colore ma non desideri un look troppo audace. Il bello di queste tonalità così delicate è che aggiungono un sottile tocco di colore, attirando l’attenzione con sobrietà.

Si pensa che gli smalti pastello siano indicati solo per la primavera, ma in realtà si possono indossare tutto l’anno. Non è certo detto che le unghie pastello evochino solo le fantasie floreali o le icone pasquali: per rendere più dolce la tua solita manicure color nude può bastare un’unghia “pastellata” o una punta in stile french manicure.

Alcune idee di manicure color pastello

