C ontare da 1 a 10 numerando solo ed esclusivamente 10 pezzi must-have per il guardaroba. È possibile? Sì in teoria, e pure nella pratica. Ecco a te la nostra selezione di capi, scarpe e accessori passepartout a prova di tendenze moda primavera 2024

Se avessi la possibilità di scegliere solo ed esclusivamente dieci pezzi per il tuo guardaroba, su quali direzioneresti tutta la tua attenzione? Il modo più furbo di costruire un capsule wardrobe è concepire vestiti, pantaloni, gonne, top, scarpe e accessori come perfettamente interscambiabili tra di loro. Questo ci consente di avere sempre uno styling a disposizione (casual, elegante, urban) semplicemente ruotando i vari abbinamenti. In perfetto tempismo con le tendenze moda primavera 2024, ti invitiamo a dare uno sguardo alla selezione che abbiamo preparato per te: 10 must-have che trascendono il concetto di tempo e stagione (quindi, sì, li indosserai anche negli anni a venire).

1. La T-shirt bianca (o di un altro colore)

L’arrivo della primavera ha portato con sé non solo una grande varietà di tonalità pastello (come il rosa candy, il verde salvia, il giallo vaniglia) ma anche il più candido e puro dei colori: il bianco. Nel capsule wardrobe di questa stagione – e di tutte quelle a venire – non può mancare (almeno) una T-shirt bianca. Sceglila in puro cotone e dalla vestibilità morbida, magari leggermente oversize per poterla inserire all’interno dei tuoi jeans preferiti. La T-shirt bianca sarà anche un valido sotto-giacca quando vorrai rinunciare alla camicia: un must-have sempre perfetto per sdrammatizzare la formalità delle tue mise.

2. I pantaloni dritti in cotone o lino

Sceglili in cotone o lino, così da ragionare in modo astuto: avrai la possibilità di indossarli fino alla fine dell’estate. I pantaloni dritti sono un grande classico del guardaroba femminile: prediligi il taglio sartoriale a vita alta per un effetto più chic e sofisticato. Quanto agli accessori, non farti mancare una cintura in pelle di un colore a contrasto che potrai abbinare ai sandali (o a ballerine e mocassini finché le temperature non saranno calde abbastanza).

3. La gonna a tubino per i look moda primavera 2024

Lo street style ha (ri)consacrato la minigonna a tendenza moda 2024, ma tra i capi timeless del guardaroba femminile c’è – senza se e senza ma – la gonna a tubino. Enfatizza la silhouette slanciandola, fascia (e coccola) le forme, è perfetta da indossare con i tacchi alti ma anche con quelli più bassi (come i kitten heels, ad esempio). Un suggerimento: attenzione allo styling con le ballerine o i sandali flat, perché l’abbinamento potrebbe spezzare le linee della gamba. Sì invece alle sneakers bianche per una resa più urban.

4. La giacca (o la maxi camicia) in denim

Sì, un capo in denim nel tuo guardaroba non può mancare. Oggi, domani, sempre: il denim ha una carica urban e cool che – fidati di noi – puoi sentirti libera di sperimentare a qualsiasi età, a trent’anni come a quaranta o cinquanta. E poi, sarà anche una tendenza moda 2024 ma la verità è che i capi in denim sono senza tempo: li compri oggi, li indossi per tutte le stagioni e gli anni a venire. Premessa fatta, passiamo dalla teoria alla pratica. Su quali capi puntare? Noi scommettiamo sulla giacca o la camicia, purché siano entrambe oversize. Non sceglierle aderenti: potresti volerle indossare stratificando altri capi sotto.

5. Le ballerine, tendenza scarpe moda primavera 2024

Cosa significa scegliere delle ballerine che siano realmente versatili? Semplice, la risposta è nella silhouette della scarpa stessa, così come nel colore. Prediligile in pelle morbidissima (così da farne le tue alleate di comfort, oltre che di stile) e monocromatiche. Possono essere nere o bianche (due colori che stanno bene con tutto, ça va sans dire), oppure in una morbida nuance pastello che potrai abbinare con facilità ad altri colori primaverili. Quanto alla forma, a te la scelta: punta arrotondata, pronunciata o squadrata? La più timeless resta quella arrotondata, ma anche quella squadrata sa essere terribilmente chic.

6. Sua maestà la camicia bianca

Pensavi forse che ci saremmo dimenticate di lei? Impossibile! È vero che il capsule wardrobe primaverile debba far leva sulla T-shirt bianca (come detto più sopra), ma è anche vero che sua maestà la camicia bianca è un pezzo passepartout irrinunciabile: d’altronde, persino il celebre stilista Karl Lagerfeld confessò – quando ancora in vita – che avrebbe voluto inventarla lui. Come si sceglie, quindi, una camicia bianca? Non optare per quella sciancrata, specialmente con il primo caldo primaverile: meglio leggermente oversize, dalla vestibilità morbida. Sarà traspirante non solo il tessuto, ma anche il fit (e sentirsi a proprio agio in ciò che si indossa conferisce un boost innegabile alla nostra self-confidence!).

7. Il blazer cropped, per osare un po’

Troppo sperimentale? Se anche lo fosse, potrai sempre optare per il classico blazer. Noi, però, ci concediamo un volo pindarico sul concetto di giacca: il taglio cropped esalta la silhouette e ben si sposa con gonne e pantaloni a vita alta. Lo dimostra questo look street style in foto sotto, in cui ritroviamo il blazer cropped di colore nero, indossato con una gonna bianca e midi. Non sottovalutare poi l’infinita versatilità del blazer cropped: puoi abbinarlo anche a jeans e minigonne, la scelta sta a te.

8. Il vestito nero, oltre le tendenze moda primavera 2024

Ti starai chiedendo che cosa ci faccia un vestito nero in una selezione di capi passepartout primaverili. Il punto è proprio questo. Arriverà la cena elegante o il contesto formale per il quale pensare un look. E ti ritroverai davanti al guardaroba, ad ante aperte, a indugiare su cosa indossare e cosa no. Scelta rapida e indolore? Il vestito nero, dalla silhouette fasciata e sofisticata: un vero must-have che non puoi non avere. Se di giorno prediligi abiti a fiori e chemisier colorati, consentiti la possibilità di sfoggiare il più classico degli abiti insieme ad accessori dalla finitura metallizzata (come una clutch oro, ad esempio) e gioielli luminosi.

9. Le slingback, tendenza scarpe sofisticata e chic

La primavera ci mette a dura prova in fatto di transition style: salutati stivali e stivaletti, è comunque troppo presto per sfoggiare i sandali. Ecco allora farsi avanti le slingback, scarpe ibride a metà strada con le décolletées. Le it-girls dello street style le amano a loro volta, e le scelgono con tacchi stiletto o a rocchetto non esageratamente alti. Eleveranno l’eleganza del tuo look all’istante, specialmente se abbinate a una gonna a tubino o un abito midi aderente. Sì anche allo styling con i jeans (come il modello boyfriend, ad esempio) per un contrasto urban chic che non passerà inosservato.

10. La borsa a secchiello, un valido accessorio passepartout

Di tutte le tendenze accessori della moda primavera 2024, abbiamo scelto lei: la borsa a secchiello. Un accessorio ibrido e sempre funzionale, ideale per i look da giorno come quelli da sera. Ma che soprattutto (e questo te lo assicuriamo) ben si sposa con tutti i pezzi must-have sopra proposti. La borsa a secchiello sta bene con gli abiti più effortless chic così come con jeans e capi dal sapore più grunge. Consiglio sul colore: sceglila beige o in una tonalità pastello squisitamente primaverile.

