Vesciche ai piedi, rimedi naturali per eliminarle

I l paio di scarpe nuove che hai indossato ha provocato la formazione di alcune vesciche? Si tratta di un problema comune ma alquanto fastidioso e doloroso. Ecco tre rimedi naturali per eliminarle velocemente.

Olio tea tree

L’olio di tea tree vanta proprietà disinfettanti e antifiammatorie. Può essere utilizzato anche in caso di vesciche. Diluisci una goccia in mezzo cucchiaino di olio vegetale e applica questa miscela due volte al giorno sulle vesciche con un batuffolo di cotone. Dopo aver lasciato agire per circa 10 minuti, risciacqua la parte.

Aceto di mele

L’aceto di mele ha proprietà antibatteriche e disinfettanti e favorisce la rimarginazione della pelle. Mescolalo con l’acqua in parti uguali, imbevi un batuffolo di cotone e applicalo sulla vescica più volte al giorno.

Aloe vera

L’aloe vera ha un’azione antinfiammatoria e idratante efficace ed è un cicatrizzante naturale. Applica uno strato generoso di gel sulle vesciche più volte al giorno e fai agire.