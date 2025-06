La skincare estiva non va improvvisata: sole, caldo e umidità cambiano le esigenze della pelle. Scopri cosa fare (e cosa evitare) per mantenerla sana e radiosa durante tutta la stagione.

I sì della skincare estiva: esfoliazione, protezione e idratazione leggera

Scrub: SÌ

Esfoliare la pelle con regolarità è un passaggio fondamentale in una corretta skincare estiva. È un’attenzione beauty da non mettere mai in standby: lo scrub a viso e corpo è indispensabile. Non solo non compromette l’abbronzatura, ma la rende più intensa. Senza contare che fare regolarmente piazza pulita di cellule morte e impurità vuol dire avere una pelle più morbida, luminosa e, di conseguenza, una tintarella più uniforme. Ogni quanto esfoliare? Almeno ogni 10 giorni. Se hai la pelle sensibile punta sul gommage: i suoi microgranuli sono più delicati e si sciolgono mentre li massaggi.

Integratori specifici: SÌ

La protezione solare è d’obbligo. Ma lo è anche aumentare le difese della pelle contro i radicali liberi scatenati dai raggi UV. Ti aiutano integratori formulati ad hoc. Ottimi quelli a base di licopene naturale estratto dal pomodoro (più efficace rispetto ai carotenoidi sintetici), di melone o di fitoceramidi elasticizzanti. Controlla che nel mix ci siano anche la vitamine E, antiossidante e il rame, antimacchia.

Cosmetici con vitamina C: SÌ

Nella skincare estiva, la vitamina C è l’ingrediente star di sieri e creme, nonché vero jolly d’estate. Il motivo? Più d’uno: super antietà, stimola la produzione di collagene riducendo le rughe, illumina l’incarnato e aiuta a contrastare iperpigmentazione e macchie. Ma, soprattutto, offre una protezione in più contro gli ultravioletti, riducendo stress ossidativo e infiammazione. Un tip: applica un siero alla vitamina C pura (meglio se incapsulata) sotto la crema abituale e, al mare, anche prima della protezione solare.

Autoabbronzante: SÌ

Un colorito più intenso e dorato subito? Nella tua skincare estiva aggiungi l’autoabbronzante! Le nuove texture sono a prova di errore e regalano un effetto glow naturale. L’ideale? Esfoliare bene la pelle il giorno prima, idratarla a dovere (soprattutto su gomiti e ginocchia) e applicare il prodotto con un guanto apposito (in lattice o in morbido tessuto) per evitare macchie. Un segreto da insider: per intensificare il colore, puoi stratificare più applicazioni leggere piuttosto che una sola “decisa”.

Cure ghiacciate: SÌ

La skincare estiva prevede trattamenti ghiacciati per viso e corpo. Utili soprattutto per le gambe. In estate infatti le gambe spesso si gonfiano e diventano pesanti, soprattutto a fine giornata. La soluzione express? Il potere del freddo applicato ai cosmetici. Via libera a gel defaticanti da tenere in frigo, spray rinfrescanti da usare on the go e massaggi dal basso verso l’alto, meglio con un jade roller ghiacciato. La combo perfetta? Applica il gel tonificante sulle gambe, poi sdraiati con i piedi sollevati per 10-15 minuti: l’effetto leggerezza è assicurato.

Texture peso piuma: SÌ

Quando fuori la temperatura supera i 30 gradi, anche la pelle ha sete di leggerezza. Nella tua skincare estiva dimentica le creme ricche: è il momento di passare a una crema idratante leggera: sì a gel, sieri a base acquosa, emulsioni oil-free che si assorbono in un attimo e lasciano la pelle fresca. Attenta agli ingredienti: sì a niacinamide, acido ialuronico e aloe, occhio alla presenza di silicone anche in bassa quantità: tende a occludere i pori. Con formule ultra light, poi, eviti quell’effetto sauna post-crema che fa solo sudare.

I no della skincare estiva: interventi estetici, luce pulsata, tattoo

Luce pulsata: NO

L’epilazione definitiva? Rimandata a settembre. Dopo le sedute, infatti, dovresti evitare l’esposizione diretta al sole per alcuni giorni: la pelle è ipersensibile e rischi irritazioni e arrossamenti. Nel caso della luce pulsata, poi, c’è un altro effetto indesiderato: l’abbronzatura sviluppa la melanina, il pigmento che rende la pelle scura, e interferisce con quella del bulbo pilifero nell’assorbire l’energia del laser, aumentando il rischio di scottature e macchie. La soluzione? Vai di rasoio!

Al sole senza protezione: NO

La crema solare va applicata sempre: è il prodotto mai più senza della skincare estiva. Anche in città, anche se è nuvoloso (l’80% dei raggi filtra comunque). Occhio all’SPF, soprattutto se hai la pelle che presenta macchie solari su viso e décolleté. Punta su un filtro 50+ e preferisci formule a base di attivi che contrastano l’iperpigmentazione.

Nuovo tattoo: NO

La skincare estiva non prevede nuovi tatuaggi. Il sole, la salsedine, la sabbia non sono i migliori amici di un tatuaggio appena fatto. Anzi. Il rischio di infezioni, sbiadimento precoce e cattiva cicatrizzazione è altissimo. Gli esperti consigliano di aspettare l’autunno: settembre è il mese perfetto per un nuovo tattoo, quando l’esposizione al sole diminuisce e si può seguire al meglio la routine post trattamento (che richiede ombra, idratazione e zero stress).

Sclerosanti: NO

Laser o sclerosanti per dire addio ai capillari rotti? Sì, ma non ora. In estate la pelle è più sensibile e l’esposizione solare può compromettere i risultati o causare pigmentazioni. Il caldo, inoltre, dilata i vasi sanguigni e rende meno efficaci i trattamenti. Meglio aspettare l’autunno, quando la temperatura scende e si può proteggere meglio la zona trattata. Nel frattempo, puoi aiutare la microcircolazione con prodotti defaticanti e massaggi freschi: un buon gel gambe effetto ghiaccio è sempre una buona idea.

Lampade solari: NO

Gli esperti mettono in guardia: è provato scientificamente che l’abbronzatura artificiale è dannosa. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, i lettini solari sono classificati nel Gruppo 1 degli agenti cancerogeni. Inoltre non proteggono né dalle scottature né dall’invecchiamento. Per i dermatologi anche quelle UV fluorescenti, che emettono uno spettro simile a quello del sole (non solo raggi Uva ma anche Uvb), vanno sempre evitate.

Blefaroplastica: NO

Tutti gli interventi di medicina estetica durante l’estate vanno sempre evitati. Il motivo? Il post-operatorio in questa stagione è più complicato: gonfiore, lividi, punti e ferite mal si conciliano con sole, sabbia e mare che possono ritardare la guarigione. Inoltre, una cicatrice esposta al sole troppo presto, rischia di iperpigmentarsi e di restare poi visibile per sempre. Il consiglio degli esperti è chiaro: aspetta la fine delle vacanze. Così potrai concederti il giusto recupero.

Skincare estiva: 8 prodotti indispensabili

Pink Noon Glow Body Scrub di & Other Stories (17 €) elimina le cellule morte e lascia la pelle liscia e luminosa.

Ready for the Sun di Goovi (26,90 €, 30 compresse, su goovi.com) è un integratore specifico per

il sole arricchito con melone, rame, vitamine C ed E.

Vitamin C Concentrate Serum di Freshly Cosmetics (35,95 €) lo usi anche sotto il sole perché la vitamina è incapsulata e, quindi, non è fotosensibilizzante.

Self Tan Golden Body Gel di Lancaster (36 €) in un’ora crea un’abbronzatura estiva naturale, idrata e minimizza le imperfezioni.

Racchiude un’acqua di sorgente ricca di calcio e, in più, acido ialuronico, Gel Crema illuminante Source Réotier di L’Occitane (31 €) che ha una texture leggera.

Via i peli senza stress con il rasoio 5 lame di Estrid (9,95 €).

Bee Sun Safe Daily Age Repair Spf 50 di Apivita (29,90 €) protegge la pelle su più fronti: combina, infatti, niacinamide antimacchia, propoli antiossidanti e alga marina antirughe.

È studiata per le pelli tatuate, ma indicata anche per quelle ipersensibili, Sun Protection Cream

Spf 50 di Etoo (28,50 €, in farmacia) con filtri solari organici.

