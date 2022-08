Frasi su Agosto divertenti e celebri per inizio e fine mese

Le frasi su Agosto più belle e divertenti. Le parole per raccontare il mese di Agosto, quello delle ferie e di tante date importanti

Frasi su Agosto

Agosto è il mese delle ferie, ecco perché tutti lo salutano con grande entusiasmo! Finalmente ci si prende una pausa dal lavoro e si parte per altri lidi. E' anche il mese in cui ci si scambiano frasi di auguri di ogni genere, per l'inizio delle ferie e non solo. Oltre alle parole per dire: "Benvenuto Agosto", ci sono i classici auguri per giorni importanti: San Lorenzo (10 Agosto), Santa Chiara (11 Agosto), Ferragosto (15 Agosto).

Per questa ragione abbiamo raccolto le frasi divertenti e frasi belle sul mese di Agosto, da condividere con gli amici, i parenti e tutte le persone che amiamo e avere sempre a portata di mano le parole più adatte per ogni evento. Naturalmente potete usare anche le frasi sull'estate, che coprono tutta la stagione.

Frasi sul 31 Agosto

Iniziamo dalla fine! Può sembrare strano, ma in effetti il 31 Agosto è senza dubbio uno dei giorni più iconici del mese. Ci si sente con i piedi ben piantati nella calda estate, ma con la mente si guarda già al 1 Settembre e all'inizio del nuovo anno lavorativo. Per questa ragione il 31 Agosto è d'ispirazione per delle frasi un po' malinconiche che portano tutta la dolcezza dell'estate e il rimpianto per quel che è stato

Le notti d'Agosto hanno sempre un sapore di festa/ E noi come scemi se semo montati la testa/ L'Estate fa sogna' e ce se po' casca'/ Ma alla fine che resta? (Le notti d'agosto, Loretta Goggi)

Ricordo una vecchia città, rossa di mura e turrita, arsa sulla pianura sterminata nell’Agosto torrido, con il lontano refrigerio di colline verdi e molli sullo sfondo (Dino Campana)

Il 31 Agosto è un giorno dolceamaro, porta con sé il sapore della fine dell'estate

E dunque è vero? E' arrivato il 31 Agosto e bisogna dire addio alle ferie?

31 Agosto: arrivi e porti via tutte le ferie!

Buon 31 Agosto a chi è ancora in vacanza, quanta invidia!

Pensavo che questo ultimo giorno del mese di Agosto non sarebbe mai arrivato e invece eccolo qui, puntuale come da calendario

Vorrei poter saltare questo 31 Agosto, anzi, vorrei poter tornare indietro

Il 31 Agosto è il giorno che non vorremmo arrivasse mai, ma che incorona il mese più bello dell'anno

31 Agosto: il malinconico sapore della fine dell'estate

Frasi 11 Agosto - Santa Chiara

L'11 Agosto è una data importante perché si festeggia Santa Chiara. Si tratta proprio di Chiara di Assisi, "luna" di Francesco e fondatrice delle Clarisse. In queste 10 frasi troverete sia le parole di Santa Chiara, che degli auguri per l'onomastico per chi porta il nome di questa amatissima santa e non sono poche, visto che Chiara è certamente uno dei nomi femminili più apprezzati.

Ama con tutta te stessa Colui che tutto si è donato per amore tuo (Santa Chiara)

Lasciati dunque accendere sempre più fortemente da questo ardore di carità (Santa Chiara)

Davvero posso gioire e nessuno potrebbe strapparmi da così grande gioia (Santa Chiara)

Il Signore vi benedica, vi custodisca, mostri a voi la sua faccia, vi usi misericordia, rivolga a voi il suo volto e vi dia la sua pace. Siate sempre amanti di Dio e delle vostre anime. Il Signore sia sempre con voi, ed Egli faccia che voi siate sempre con Lui. Amen! (Santa Chiara)

Auguri a te che ti chiami Chiara, che la santa che ha ispirato il tuo nome ti sia da guida

Tanti auguri per il giorno di Santa Chiara!

Buon onomastico a te che festeggi proprio l'11 Agosto nel nome di Santa Chiara

Oggi è il giorno in cui si festeggia il tuo nome: tanti auguri Chiara!

Come ogni 11 di Agosto ti invio i miei più sinceri auguri di buon onomastico

Auguri per questa giornata in cui festeggia chi porta il nome di Chiara, la santa di Assisi

Frasi sul 10 Agosto: San Lorenzo

Il 10 Agosto è un'altra data topica di questo mese. Alla quasi totalità degli italiani ricorda l'omonima poesia del Pascoli, a tutti fa comunque venire in mente le stelle cadenti estive, i desideri da esprimere, le mani che si stringono mentre si osserva il cielo sperando che nessuno ci veda. Ecco le frasi più belle da dedicare il 10 Agosto per San Lorenzo

San Lorenzo, Io lo so perché tanto /di stelle per l’aria tranquilla/arde e cade, perché sì gran pianto/nel concavo cielo sfavilla (X Agosto, Giovanni Pascoli)

Buon 10 Agosto, spero che tu veda tantissime stelle cadenti e che ogni tuo desiderio si avveri!

Buon onomastico, caro Lorenzo, goditi questa calda giornata estiva!

Speriamo proprio di fare una bella scorpacciata di stelle cadenti stanotte!

Vi auguriamo di passare un bellissimo 10 Agosto, stesi sul prato ad osservare il cielo

Auguri a te che porti il bellissimo nome di Lorenzo, questa notte stellata è tutta tua

Ogni anno si rinnova l'emozione di vedere una piogga luminosa di stelle cadere su di noi

Il 10 Agosto è una delle notti magiche dell'anno, una vera emozione quella delle stelle

Non ci si sente mai "figli delle stelle" come la notte del 10 Agosto

Passa uno splendido 10 Agosto e anche se non dovessi vedere nemmeno una stella, ricordati che io ti penso sempre

Frasi sul 15 Agosto: auguri Buon Ferragosto

Ferragosto vuol dire mangiare, anzi mangiare tanto, tantissimo, fino a scoppiare: fra barbecue, pic-nic, lunghe tavolate con ogni genere di prelibatezza e l'immancabile cocomero, passione di tutti e meritata ventata di freschezza sul palato. Non possono mancare le frasi di Whatsapp di auguri da inviare a tutti gli amici, così da condividere l'allegria per questa bella giornata.

15 di agosto/ 15 minuti che aspetto/ sta benedetta piadina al bar/ con il barista che voglia non ha

giro con la bicicletta/ passo per il centro/ giapponesi e pubblicità/ fotografie e tanta varietà (15 Agosto, Paolo Simoni)

Buon Ferragosto a tutta la famiglia, cercate solo di non mangiare troppo!

E qui sia mo pronti a festeggiare Ferragosto, vi mandiamo un grande bacio!

Il 15 di Agosto è una giornata speciale, siamo a mezza via fra l'estate e la fine delle ferie...meglio non pensare a quest'ultimo dettaglio

A metà del mese, il 15 Agosto, non possiamo che rallegrarci di tutti i giorni di ferie trascorsi e di quelli che (fortunatamente) ancora ci attendono!

15 Agosto, non c'è data più dolce per crogiolarsi nel bel mezzo delle ferie

Per quanto sembri pazzesco, siamo davvero arrivati a Ferragosto

Un augurio di buon pranzo a tutti coloro che stanno per mettersi a tavola per il pranzo di Ferragosto!

Un Ferragosto così caldo che mi fa quasi venir voglia di non fare il barbecue...ho detto quasi!

Buon Ferragosto, un abbraccio sincero a chi si gode finalmente il meritato riposo

Sulle Ferie d'Agosto

Ferie d'Agosto, ci hanno fatto anche il film. L'immagine degli italiani in macchina, carichi di bagagli e di ogni sorta di genere di conforto in partenza per il mare o la montagna, o di ritorno al paese d'origine, è veramente un classico e infatti non potevano mancare le frasi che parlano di questo mese estivo, dedicato alle grandi partenze, in cui ogni weekend è un bollino rosso da celebrare con delle frasi sul viaggio.

Non c'è un mese in tutto l'anno in cui la natura si adorni di più bella veste come nel mese di Agosto (Charles Dickens)

Agosto non è crudele. È feroce. Si presenta come un mese del passato e ti costringe a ricordare. Ferocemente smette di essere tutto ciò che era (Roberto Saviano)

Agosto è il mese più freddo dell'anno./ L'inverno si sposta sei mesi in avanti/ e non è il polo sud,/ Qui non è il polo sud (Agosto, Perturbazione)

Domenica d'agosto che sera blu!/ In cielo c'e' una stella che guarda giu'./ Prendo la moto e

vengo a cercare te,/ ma non ti trovo piu'. Splash! (Domenica d'Agosto, Bobby Solo)

Tutti gli amori si affollano/In questo universo/Dando i baci che esplodono/In una notte di agosto (Notte d'agosto, Einar)

Agosto, Improvviso si sente/Un odore di brace./Qualcosa che brucia nel sangue/E non ti lascia in pace,/Un pugno di rabbia che ha il suono tremendo/Di un vecchio boato (Agosto, Claudio Lolli)

I caldi colori e i dolci sapori dell’estate/si rispecchiano nelle giornate di agosto:/un tramonto che sa di pesca e zucchero,/un sole rovente che ancora picchia nelle ore della sera,/una pannocchia che mostra il suo frutto rigoglioso,/e dei bambini che ancora giocano al chiaro di luna (Agosto, Federico Garcìa Lorca)

