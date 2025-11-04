Alcuni alimenti ultra-processati, ricchi di zuccheri raffinati, grassi e additivi, possono innescare meccanismi cerebrali simili a quelli osservati nelle dipendenze da sostanze come nicotina o cocaina. Diversi studi dimostrano come questi prodotti possano agire sui circuiti di ricompensa del cervello, rendendone difficile un consumo moderato. L’interazione tra gusto, sensazioni e stimoli cerebrali favorisce un’assunzione compulsiva che risulta difficile da interrompere.

Il punto di beatitudine: la perfezione sensoriale

Le aziende alimentari investono nella ricerca del cosiddetto «punto di beatitudine», una combinazione ideale di sale, zucchero e grassi che massimizza il piacere sensoriale. Questo equilibrio viene studiato attraverso test di gruppo e analisi sensoriali, con l’obiettivo di stimolare una risposta cerebrale rapida e intensa. L’effetto sul cervello produce un rilascio di dopamina, seguito da un calo, generando un circolo di ricerca continua di piacere.

Strategie simili a quelle del tabacco

Negli anni ’80, importanti aziende produttrici di sigarette acquisirono marchi alimentari. Utilizzarono le stesse tecniche di marketing e formulazione dei prodotti, puntando su colori vivaci, consistenze e sapori intensi per rendere gli alimenti più appetibili e fedeli. Anche i target pubblicitari furono simili: bambini e minoranze furono i destinatari principali delle campagne.

Dalla dipendenza al problema di salute pubblica

Il consumo eccessivo di questi prodotti è associato a diverse patologie croniche, tra cui obesità, diabete, depressione e malattie cardiovascolari. Gli esperti evidenziano come la difficoltà nel limitarne il consumo sia legata a meccanismi di dipendenza analoghi a quelli osservati per alcol e droghe. I ricercatori hanno scoperto che circa il 14% degli adulti e il 12% dei bambini manifestano sintomi di dipendenza da questi alimenti.

L’impatto sociale e le disparità

L’impatto sociale di questi meccanismi è molto importante. La disponibilità economica e la diffusione degli ultra-processati, infatti, li rende spesso l’unica opzione per chi vive in condizioni di insicurezza alimentare. Questo espone fasce di popolazione vulnerabile a una maggiore incidenza di problemi legati alla dipendenza da cibo, con conseguenze sanitarie e sociali rilevanti.

Memoria e legame emotivo

Il legame tra cibo e memoria è un ulteriore fattore che rafforza la dipendenza. I ricordi dell’infanzia legati a determinati sapori possono influenzare le abitudini alimentari per tutta la vita. Questo effetto si amplifica nei soggetti con minore controllo inibitorio, come dimostrato da studi di neuroimaging che rilevano una maggiore attivazione delle aree cerebrali legate alla ricompensa e una minore attivazione di quelle responsabili del controllo. La riduzione o l’eliminazione del consumo di questi alimenti può causare sintomi assimilabili all’astinenza, sia negli animali che negli esseri umani. I comportamenti osservati indicano un andamento simile a quello di sostanze stupefacenti, con crisi d’astinenza e voglie intense difficili da controllare.

Gli strumenti di misurazione

Per misurare la dipendenza da cibo, è stato sviluppato uno strumento specifico, la Yale Food Addiction Scale (YFAS), basato sui criteri diagnostici delle dipendenze da sostanze. Utilizzata a livello internazionale, la scala permette di valutare la presenza di comportamenti compulsivi e sintomi associati all’uso di alimenti trasformati. Di fronte all’aumento di patologie legate al consumo di UPF, cresce la richiesta di normative che limitino la presenza di questi prodotti negli ambienti quotidiani e impongano etichette di avvertenza chiare. Alcuni esponenti politici hanno sollecitato interventi regolatori simili a quelli adottati per il tabacco.

