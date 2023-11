Caffeina, ecco i trucchi per sfruttarne tutti i benefici

I l caffè è un potente stimolante, lo usiamo tutti i giorni per tirarci su quando ci sentiamo assonnate. Ma siamo sicure di usarlo bene? Ecco come cambiare le proprie abitudini per sfruttare al meglio il potere della caffeina

Ogni anno nel mondo vengono consumate quasi 500 miliardi di tazze di caffè. È un sacco di caffeina, ovvero lo stimolante del sistema nervoso centrale più utilizzato al mondo. Peccato che non tutti comprendano quale sia effettivamente il potere del caffè e sappiano come usarlo correttamente per massimizzarne i benefici. Ecco alcune piccole modifiche al consumo di caffeina che possono fare la differenza.

Vuoi sfruttare al massimo in caffè? Bevine di meno

Molte persone non sanno che il caffè conserva il suo potere solo finché riesce a stimolarci. Molte di noi ne bevono troppo. Di conseguenza, il nostro corpo diventa “tollerante”, e l’effetto si riduce. Lo beviamo quando ci svegliamo. Lo beviamo quando ci sentiamo assonnate e non vogliamo dormire. Lo beviamo quando siamo annoiate. Fondamentalmente, le persone bevono caffè in continuazione.

Ma l’effetto del caffè sul corpo si riduce con il tempo, e si finisce per avere bisogno di berne sempre di più per ottenere lo stesso effetto di prima. Il termine scientifico per questo effetto è chiamato, appunto, tolleranza. Per mantenere il potere del caffè, si dovrebbe ridurne l’uso e berlo solo quando se ne ha veramente bisogno. Ma con che cosa sostituirlo?

Sostituisci la caffeina con le gomme da masticare

Se bevi caffè perché a un certo punto della giornata ti senti assonnata, potresti sostituirlo con una gomma da masticare. Cosa c’entra con il caffè? Fa lo stesso effetto. Quando mastichi una gomma, stai ingannando il tuo cervello facendogli credere che stai mangiando qualcosa. Il tuo cervello sa che non riesce a dormire mentre mangia, quindi smette di cercare di farti dormire. Allo stesso tempo, nessun cibo entra effettivamente nel tuo stomaco. Anche questo è fantastico.

Non bere caffè subito dopo il risveglio

La maggior parte delle persone beve il caffè subito dopo essersi svegliata, entro 30 minuti circa. Ma questo è sbagliato. Infatti, la caffeina blocca l’azione dell’adenosina. Quest’ultima è un neurotrasmettitore che si accumula nel corpo durante le ore di veglia e ha un effetto sedativo sul sistema nervoso centrale. Più a lungo rimaniamo svegle e più cresce la sua concentrazione. E anche il bisogno di dormire.

La caffeina occupa i recettori dell’adenosina, senza attivarli. Così facendo, inibisce la percezione della sonnolenza. Quando, però, la caffeina viene eliminata dal corpo, l’adenosina può legarsi nuovamente ai recettori e non ci sentiamo più vigili.

Il caffè dopo il risveglio provoca il crollo pomeridiano

Bere caffè subito dopo il risveglio provoca un crollo pomeridiano. Infatti, quando ci svegliamo al mattino abbiamo livelli di adenosina più bassi di quelli che avevamo quando siamo andati a dormire. Tuttavia, c’è ancora un po’ di adenosina nel corpo, anche dopo una buona notte di sonno. Quando consumiamo caffè subito dopo il risveglio, questa adenosina non riesce a legarsi ai suoi recettori. Quindi, ci sentiamo vigili. Ma l’adenosina non è scomparsa. È ancora lì, in attesa. Una volta che l’effetto della caffeina si esaurisce, l’adenosina inattiva inizia a legarsi ai suoi recettori e provoca il crollo pomeridiano.

Questo incidente pomeridiano può indurre molte persone a consumare nuovamente caffeina. E se quella tazza di caffè viene bevuta entro 8-12 ore dall’ora di andare a letto, questo influenzerà la capacità di addormentarsi o la qualità del sonno.

Cosa fare al risveglio

La buona notizia è che, invece di bloccare l’effetto dell’adenosina bevendo caffè subito dopo il risveglio, possiamo eliminare del tutto l’adenosina. Come? Esponendo la pelle e gli occhi alla luce solare per 10-15 minuti subito dopo il risveglio e facendo 10-15 minuti di esercizio dopo il risveglio. Entrambi questi atti aumenteranno il cortisolo, che a sua volta ci aiuterà a eliminare del tutto l’adenosina e ci farà sentire vigili senza consumare caffeina. Questo può aiutare a evitare il crollo pomeridiano provocato dal consumo di caffè subito dopo il risveglio.

Gli svantaggi della caffeina

La caffeina ha molti vantaggi, ma ha anche dei contro. Troppo caffè può ridurre la qualità del sonno e causare insonnia, disidratazione, ansia, ipertensione e altro ancora. Cerca di usarlo in modo responsabile. Quindi, non bisogna mai dimenticare le basi del consumo di caffè.

Evita l’uso di caffeina entro almeno 8 ore prima di andare a dormire. Idealmente, evitalo entro 12 ore prima di andare a dormire. Anche se non hai problemi ad addormentarti dopo aver bevuto il caffè, la qualità del tuo sonno continua a risentirne senza che tu te ne accorga. Il sonno è il fondamento delle prestazioni nella vita. Non vale la pena sacrificarlo per i benefici del caffè.

Bevi caffè in modo responsabile e solo quando necessario. Evita zucchero e panna, per non consumare troppe calorie con il caffè. Ricorda, vuoi consumare la caffeina in un modo che ti permetta di sfruttare l’energia che fornisce per le azioni più elevate della tua vita.