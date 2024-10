Quando si è colpiti dall’influenza, l’alimentazione può giocare un ruolo fondamentale nel migliorare i sintomi e accelerare il recupero. Sebbene non esista un cibo che possa curare direttamente l’influenza, alcuni alimenti possono rafforzare il sistema immunitario e lenire i sintomi, mentre altri dovrebbero essere evitati perché potrebbero aggravare la situazione.

Cosa mangiare durante l’influenza

Uno degli alimenti più indicati sono le zuppe, in particolare quelle a base di brodo. Il brodo aiuta a mantenere l’idratazione, fondamentale quando si ha la febbre o si perdono liquidi a causa di sintomi gastrointestinali. Inoltre, la zuppa di pollo ad esempio fornisce proteine e vitamine essenziali per sostenere il sistema immunitario.

L’aglio contro l’influenza

Conosciuto per le sue proprietà antimicrobiche e antivirali, l’aglio è considerato un potente alleato contro i sintomi influenzali. Consumarlo crudo può rafforzare il sistema immunitario, grazie alla presenza dell’allicina, un composto che può aiutare a combattere virus e batteri​. Consigliato anche il tè caldo, come il tè verde o nero, che può essere molto utile per alleviare mal di gola e congestione nasale. L’aggiunta di miele può avere un effetto calmante, riducendo anche la tosse notturna​.

Frutta ricca di vitamina C

Anche la frutta ricca di vitamina C, come agrumi, kiwi e fragole, può contribuire a rafforzare il sistema immunitario e ridurre la durata dei sintomi influenzali. Questi alimenti favoriscono anche l’idratazione grazie al loro alto contenuto di acqua. Lo zenzero, invece, è noto per le sue proprietà antinfiammatorie e può aiutare a ridurre nausea e mal di stomaco, sintomi comuni durante l’influenza.

Cosa evitare durante l’influenza

Quando si è ammalati è sicuramente da evitare l’alcol, che può indebolire il sistema immunitario e disidratare il corpo, aggravando i sintomi influenzali. Anche gli alimenti ricchi di grassi saturi e quelli fritti sono difficili da digerire e possono peggiorare la nausea e il mal di stomaco. Inoltre, non forniscono nutrienti essenziali per il recupero. Caffè e le bevande energetiche contenenti caffeina possono aumentare la disidratazione. Poiché il corpo ha bisogno di liquidi per combattere l’influenza, è meglio optare per tisane o acqua. Infine, sarebbe bene evitare gli alimenti e le bevande ricchi di zuccheri raffinati che possono aumentare l’infiammazione nel corpo e indebolire la risposta immunitaria.

