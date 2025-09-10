Dopo la pausa estiva, il rientro a scuola rappresenta un momento di transizione importante per bambini e ragazzi. Oltre alla ripresa delle attività scolastiche, è fondamentale riorganizzare le abitudini alimentari per sostenere al meglio l’impegno mentale e fisico. Una dieta equilibrata, strutturata in modo adeguato durante la giornata, favorisce concentrazione, energia e un buon umore. Una regole generale è comunque ridurre il più possibile i prodotti industriali raffinati e optare per cibi naturali semplici o fatti in casa. Ecco qualche consiglio per pianificare i pasti principali e gli spuntini.

Ripristinare gli orari dei pasti

Innanzitutto è fondamentale, al ritorno delle ferie, ripristinare la routine dei pasti. Durante le vacanze, è facile che pranzi e cene vengano anticipati o posticipati per varie ragioni: si dorme un po’ di più, gli orari vengono cambiati in base a escursioni, visite, attività ludiche e occasioni di incontro. Per aiutare i vostri figli ad adattarsi all’orario scolastico e a quello della mensa, è opportuno condividere orari fissi in cui si va a tavola in modo da creare una continuità che stabilizza l’umore, previene i picchi di fame e favorisce il processo della digestione.

Colazione: il carburante per una giornata attiva

La colazione è il primo passo per affrontare con energia la giornata scolastica. È importante che sia completa e nutriente, combinando carboidrati complessi, proteine e vitamine. Optare per cereali integrali, pane integrale o fiocchi d’avena con latte o yogurt fornisce l’energia necessaria per le prime ore di scuola. Aggiungere frutta fresca di stagione arricchisce il pasto di vitamine e fibre, contribuendo al benessere generale. Evitare alimenti troppo zuccherati o ricchi di grassi saturi è fondamentale per prevenire cali energetici.

Merenda: un piccolo spuntino per ricaricare le energie

La merenda a metà mattina è un’opportunità per fornire energia utile al bambino, permettendo di mantenere costante l’attenzione durante le ore scolastiche. È consigliabile scegliere alimenti leggeri ma nutrienti, come frutta fresca, yogurt naturale o uno spuntino a base di pane integrale con marmellata senza zuccheri aggiunti. È importante evitare merende troppo ricche, che potrebbero compromettere l’appetito per il pranzo successivo e influire negativamente sull’attenzione.

Pranzo: equilibrio tra nutrienti per sostenere l’attività scolastica

Il pranzo dovrebbe essere equilibrato, combinando carboidrati, proteine e verdure. Pasta o riso integrale con una fonte proteica come legumi, pesce o carne magra, accompagnati da verdure di stagione, costituiscono un pasto completo. È importante evitare pasti troppo pesanti o ricchi di grassi, che potrebbero causare sonnolenza e ridurre la capacità di concentrazione nel pomeriggio.

Cena: leggera e ricca di nutrienti per favorire il riposo

La cena dovrebbe essere più leggera rispetto al pranzo, per favorire una buona digestione e un sonno sereno. Alimenti come verdure cotte, legumi, pesce o formaggi freschi sono ideali. È consigliabile evitare cibi troppo salati, speziati o ricchi di zuccheri, che potrebbero interferire con il sonno. Un bicchiere di latte caldo o una tisana con miele possono aiutare a rilassarsi prima di coricarsi.

Leggi anche Missione colazione sana: tutti i consigli per cominciare bene