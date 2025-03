Quando si pensa a una routine di allenamento, si associano automaticamente gli esercizi cardio al dimagrimento e quelli con i pesi all’aumento della massa muscolare. È per questo motivo che spesso le donne, in palestra o nel workout casalingo, preferiscono la corsa o altri tipi di esercizi che non implichino carichi. Il timore più diffuso è quello di risultare troppo massicce e in questo modo perdere femminilità. In realtà aumentare la massa muscolare porta grandi benefici a tutto il corpo, ma soprattutto produce un’accelerazione del metabolismo: fa bruciare le calorie più in fretta e di conseguenza dimagrire.

I muscoli fanno bruciare calorie

Allenarsi con i pesi può essere un’ottima strategia per dimagrire perché accelera il metabolismo. L’aumento della massa muscolare infatti fa sì che le calorie brucino più velocemente. Il muscolo le consuma 5,5 volte più rapidamente della massa grassa. In pratica questo significa che per portare a termine le attività quotidiane, il tuo corpo avrà bisogno di più calorie. Di conseguenza anche nei momenti di riposo ne richiederà in quantità maggiore. Se poi non vuoi che il tuo fisico diventi troppo massiccio, basta strutturare gli obiettivi in base alle tue esigenze individuali. I carichi non devono per forza essere quelli di una body builder e anche sollevare pochi chili può fare la differenza. Anzi questo tipo di workout potrà esserti utile per avere un aspetto tonico e definito, soprattutto se associato a una corretta alimentazione.

Quanto spesso allenarsi con i pesi e come farlo al meglio?

Allenarsi con i pesi richiede maggior consapevolezza del proprio corpo e di cosa stai facendo, per non rischiare di farsi male o avere effetti indesiderati. L’ideale sarebbe una routine di workout due o tre volte a settimana, che permetta al corpo delle pause di recupero. Scegli sessioni full body che includano esercizi sia per la parte superiore che per quella inferiore del corpo. È importante che il tuo programma sia ben bilanciato e calibrato sulle tue esigenze ed effettive possibilità. La progressione deve essere graduale: non cercare di alzare subito grandi carichi. Inizia da quelli più piccoli e appena il tuo fisico si abitua aumenta pochi chili, in modo da costringerlo a un nuovo piccolo sforzo. Allo stesso scopo, cerca di variare regolarmente il programma e di essere costante. Se poi senti dolore e sforzo eccessivo, dai ascolto al tuo corpo. Quello è il segnale che ti stai chiedendo troppo: va bene uscire dalla tua comfort zone, ma senza rischiare di farti male.

Per dimagrire meglio pesi o cardio?

Se vuoi dimagrire e mantenere i risultati, non devi per forza fare una scelta di campo netta tra pesi e cardio. Al contrario, abbinare le due pratiche può rivelarsi una scelta vincente. L‘allenamento cardio fa bruciare più in fretta le calorie, ma è la massa muscolare che ti consente di mantenere il fisico tonico e asciutto. Il muscolo infatti richiede energia anche quando non è utilizzato attivamente e così il metabolismo basale accelera. Una corretta routine di allenamento è quella che prevede entrambe le tipologie nelle giuste dosi, oltre poi a una dieta sana e bilanciata.

Gli altri benefici dell’allenamento con i pesi

Allenarsi con i pesi non aiuta solo a dimagrire ma porta anche numerosi altri benefici. Ti consente di aumentare forza e resistenza grazie all’aumento delle connessioni neuromuscolari e alla crescita delle fibre muscolari. Inoltre migliora la densità ossea contribuendo a prevenire l’osteoporosi e contribuendo positivamente alla salute delle ossa. In più dopo lo sforzo fisico il corpo rilascia endorfine, che fanno aumentare la sensazione di benessere e riducono stress e ansia.

