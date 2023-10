E-Bike di MV Agusta, facile, leggera, maneggevole

Q uasi quasi mi compro una bici elettrica! Se questo è il tuo pensiero, potresti scoprire che è molto più facile di quello che pensi. E soprattutto divertente!

Si scrive e-bike, si legge bicicletta con pedalata assistita. Guai a scambiare il prefisso “e-” per elettricità allo stato puro! Sulle biciclette elettriche si pedala eccome, un po’ meno rispetto alle “cugine” muscolari, ma lungi dal pensare che le e-bike siano paragonabili ai vecchi ciclomotori di una volta (ti dice niente il Sì o il Ciao?).

Potrà sembrare un’ovvietà, ma forse giova ricordare che in Italia il motore elettrico, in dotazione con le e-bike, ci assiste sino a 25 Km/h. Oltre tale velocità, il motore entra in stand by e si viaggia solo con le proprie gambe. Tradotto in pratica? Se si raggiungono i 30-40 Km/h (in discesa è molto frequente), non c’è nessuna assistenza elettrica a tenere la media: è tutto merito della nostra forza muscolare! E, per motivi di sicurezza, è meglio così. Altrimenti, sarebbe come guidare un motorino, no?

Il successo delle e-bike

Ma perché comprare una e-bike, allora? Sicuramente per pedalare con meno fatica, si risponderà di getto, ma questo non è il solo motivo, dato che nel 2022 le vendite delle biciclette con pedalata assistita hanno segnato un +14% contro un -15% delle bici muscolari (fonte: Confindustria ANCMA, Associazione Ciclo Motociclo Accessori). I dati rispondo a un trend in grande espansione, frutto di politiche incentive, sensibilità ambientale e sviluppo del cicloturismo. Se poi ci si mette il valore aggiunto del benessere speciale dato dalle due ruote, il successo è presto spiegato.

Per tastare con mano, anzi con…piede, le sensazioni di pedalata di una e-bike abbiamo provato la nuova AMO R11 di MV Agusta, storica casa motociclistica italiana con sede a Schiranna (Varese) che recentemente si è lanciata nella produzione di biciclette elettriche dal design elegante e dal montaggio semi-artigianale.

MV Agusta

E-bike AMO R11 di MV Agusta: la prova

Categoria: e-city, peso: 15,4 kg, segni particolari: linea pulita. È questo l’identikit della e-bike AMO R11 di MV Agusta, progettata per girare in città in agilità. Ma, con un po’ di gamba, si possono tranquillamente percorrere sentieri in falso piano, e per i più allenati, in collina. Non solo su asfalto, ma anche su strade bianche e piccoli tratti di sterrato poco tecnici. Monta, infatti, copertoni urbani Pirelli 42-622 che garantiscono grande aderenza su detriti e selciato.

La leggerezza è il tratto forte della e-bike AMO R11, che, dal basso dei suoi poco più di 15 kg, pesa quanto le city muscolari alcune mountain bike full con cui si affrontano i boschi, per giunta in salita. Se si pensa che il motore elettrico e la batteria (in questo caso, non removibile) fanno, in genere, lievitare il peso di una e-bike, la AMO R11 MV Agusta è una bicicletta decisamente leggera. Il merito è della costruzione del telaio in alluminio che vanta una geometria facile da manovrare, poiché caratterizzato dal tubo orizzontale inclinato verso l’alto, indice di comodità. E siamo al secondo punto di forza della bici elettrica della casa motociclistica di Schiranna: la maneggevolezza.

MV Agusta

Maneggevole e sicura

Grazie alla linea asciutta, la AMO MV Agusta è facile da manovrare e sicura nelle reazioni. Merito anche dei freni a disco SRAM che assicurano una frenata morbida ma nello stesso tempo decisa. La posizione in sella è da città, ma non troppo “seduta”, come le classiche olandesi in acciaio da donna. Questo permette di tollerare distanze maggiori rispetto a quelle in città senza dolori a schiena o gambe (allenamento individuale escluso), sfatando il falso mito che in bici più si sta seduti più si è comodi. Le e-city dal design di tale calibro sono il giusto compromesso per chi cerca un mezzo a due ruote con cui divertirsi anche fuori città. Si possono superare i 30 km , anche se non si è abituati a pedalare per 2 ore di seguito (la batteria dura sino a 75 Km)!

Inoltre, se le distanze si allungano, la sella in gel ergonomico (Royal) non richiede il pantaloncino tecnico con l’imbottittura poiché è studiata per il massimo comfort con qualsiasi tipo di abbigliamento. Persino i pedali sono a prova di décolleté.

MV Agusta

Un motore che assiste una pedalata a 11 velocità

E la pedalata com’è? È sia muscolare che assistita. Nel modello R11, la AMO di MV Agusta monta un cambio SRAM a 11 velocità (cioè con 11 rapporti dietro e una sola corona davanti). Questo vuol dire che si può iniziare a pedalare senza azionare il motore, gestendo i rapporti in base alla pendenza. Chi ha gamba, si può scalare una salita con del 5-6%, ma non di più perché è pur sempre una city bike, con un telaio studiato per i tratti in pianura. In ogni caso, basta pigiare sul bottone del tubo orizzontale per essere assistiti dal motore elettrico. Tre le potenze: verde per un’accelerazione leggera, arancione l’intermedia, e rossa per un maggiore sprint. Ma, ripetiamo, oltre i 25 Km/h la forza sui pedali è solo quella impressa dalle nostre gambe!

Per chi è indicata

Per una persona che vive in città di medie e grandi dimensioni e desidera usare una bici come mezzo di trasporto senza paura di fare “fatica inutile”. Ideale anche per chi cerca un facile mezzo a due ruote per iniziare ad allenarsi in bici su strade e sentieri con piccoli dislivelli. E, perché no?, per seguire lui o lei che…sono più allenati! Perché la bici può unire la coppia!

MV Agusta

In alto il casco, realizzato da Agusta in collaborazione con la spagnola Closca: ha la particolarità di chiudersi su stesso, diventando un disco facile da infilare nello zaino. Te lo ricordi il bicchiere portatile che si rinchiude su se stesso? Ecco, il concetto è lo stesso.

MV Agusta

Il modello gravel di MV Agusta.

MV Agusta

L’azienda MV Agusta a Schiaronno.