Nel mondo del fitness, dove le novità si susseguono rapidamente, una pratica apparentemente semplice sta attirando sempre più curiosi ed esperti: si tratta della camminata all’indietro, conosciuta anche come «retro walking». Non è un’invenzione recente: le sue radici affondano in tradizioni antiche, ma è tornata alla ribalta grazie ai social, diventando una vera e propria tendenza.

Un gesto quotidiano, ma al contrario

Siamo abituati a considerare la camminata un’azione automatica, che richiede poco sforzo mentale. Ma quando si cambia direzione e si procede all’indietro, tutto cambia. Il corpo si trova a gestire un nuovo schema motorio, più complesso, che coinvolge muscoli spesso poco utilizzati e stimola anche la concentrazione. È proprio questa combinazione di attivazione fisica e mentale a rendere la camminata all’indietro così interessante.

La «retro walking» migliora equilibrio e coordinazione

Uno dei benefici più evidenti riguarda la stabilità. Camminare in senso inverso costringe a reclutare il core, i muscoli stabilizzatori e a fare attenzione a ogni passo. Questo comporta un miglioramento dell’equilibrio e della propriocezione, ovvero la capacità del corpo di percepirsi nello spazio. Alcuni studi hanno dimostrato che praticare regolarmente questa attività può ridurre il rischio di cadute, in particolare nelle persone anziane, migliorando la consapevolezza del movimento.

Stimola gruppi muscolari trascurati

Mentre camminando in avanti si sollecitano principalmente i glutei e i muscoli posteriori della coscia, il movimento inverso porta a un maggiore coinvolgimento dei quadricipiti, dei polpacci e degli stinchi. Questo consente un lavoro più equilibrato sul corpo, utile per compensare gli squilibri muscolari generati dalla ripetizione degli stessi schemi motori. È un’attività che può essere utile anche nella prevenzione di problemi articolari.

La «retro walking» ha un minor impatto sulle articolazioni

Un altro vantaggio interessante riguarda la ridotta sollecitazione articolare. Camminare all’indietro, infatti, prevede un appoggio del piede che parte dalla punta per arrivare al tallone, a differenza della camminata classica. Questo rende il gesto più delicato sulle ginocchia e può essere una valida alternativa per chi soffre di fastidi in quell’area. È un’attività a basso impatto, adatta anche a chi cerca un esercizio dolce ma efficace. Dal punto di vista aerobico, la camminata all’indietro può risultare sorprendentemente intensa. L’efficienza meccanica inferiore di questo gesto porta il cuore a lavorare di più anche a velocità ridotte. Per questo motivo, può essere integrata nei programmi di allenamento come valida alternativa alla corsa o alle camminate in salita, offrendo uno stimolo cardiovascolare interessante senza richiedere sforzi eccessivi.

I benefici per la mente della «retro walking»

Il fatto che la retro walking richieda maggiore attenzione e controllo fa sì che anche la mente ne tragga giovamento. Si attivano percorsi cerebrali meno utilizzati e si migliora la capacità di concentrazione. Alcuni studi collegano questa pratica a un miglioramento delle funzioni cognitive globali, come memoria, linguaggio, attenzione e orientamento visuo-spaziale. È un esercizio fisico che agisce anche sul cervello.

Come iniziare in sicurezza

Se non si è mai provata, meglio cominciare gradualmente. Un ambiente sicuro, come un vialetto, un sentiero conosciuto o un parco, è l’ideale per muovere i primi passi all’indietro. La chiave è iniziare con sessioni brevi, alternate alla camminata classica. Bastano uno o due minuti ogni dieci per iniziare a familiarizzare con il gesto. È importante mantenere il busto eretto, fare passi brevi e controllati, ed evitare di guardarsi continuamente i piedi per non compromettere l’equilibrio. Con un po’ di esperienza, è possibile portare la pratica anche in palestra. Sul tapis roulant è consigliabile iniziare con la velocità minima, mantenendosi eventualmente ai corrimano per stabilizzare il corpo. Un altro metodo sicuro è utilizzare il tappeto spento, muovendolo solo con la propria forza muscolare. È importante coinvolgere l’addome per mantenere una postura corretta e proteggere la zona lombare.

Integrare la camminata all’indietro nella routine

Una volta acquisita sicurezza, si può arrivare a inserire blocchi da cinque o dieci minuti all’interno di una sessione di allenamento. Che sia come riscaldamento, come esercizio finale o come attività principale in giornate leggere, la camminata all’indietro rappresenta un’alternativa efficace e originale alla solita routine. Due o tre volte a settimana possono bastare per apprezzarne i benefici.

