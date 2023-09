I l 14 e 15 ottobre, a Milano, si terrà la prima edizione di I feel good, l’evento che mette al centro il benessere di corpo e mente





Scegli di stare bene

Mens sana in corpore sano, dicevano gli antichi. È questo il segreto per stare bene. Dall’indagine condotta da SWG in occasione dei 35 anni della testata, è emerso che la salute è al primo posto tra gli interessi e i valori delle donne. Un bene spesso messo a rischio dai ritmi di vita frenetici e dalla cultura della performance. Che ci porta a trascurare i segnali che ci lancia il corpo e a sacrificare il tempo per noi stesse. Tempo da dedicare all’attività fisica, allo svago, alla meditazione, ai piaceri, alla cura di noi. Un tema che riguarda non solo gli adulti ma anche i ragazzi, forse i più “provati” dal lungo periodo di lockdown, ma talvolta incapaci di esprimere il loro malessere.

I feel good

Proprio per questo Donna Moderna, in collaborazione con le altre testate del gruppo Periodici Srl, si fa promotrice dell’iniziativa I feel good che invita a prendersi cura di sé fuori e dentro, ritrovando l’equilibrio psicofisico. Un bene spesso messo a rischio dai ritmi di vita frenetici e dalla cultura della performance.

Segna in agenda

L’appuntamento è il 14 e 15 ottobre presso la Fondazione Catella, a Milano, dalle 10 alle 18. Una due giorni di incontri, workshop, lezioni di yoga e fitness, laboratori, momenti di intrattenimento e “how to” per imparare a conoscersi meglio, ascoltare i segnali del corpo, abbattere i tabù sulla salute mentale che ci impediscono di superare disagi e fragilità, riconnettersi con se stessi.

Il programma di I feel good

Qui sotto trovi il programma completo di questo weekend dedicato al benessere. L’ingresso è gratuito, aperto a tutti, basta prenotarsi su ifeelgoodmilano.eventbrite.com

Ti aspettiamo, scegli anche tu di stare bene!

SABATO 14 OTTOBRE

ore 11 Lezioni pratiche di felicità con Alice Bush, formatrice e imprenditrice digitale

ore 12 Mooda. Vestiti che ci cambiano l’umore con Rita Benedetto di @stylist_a_porter

ore 15 I miei fiori felici, con Laura Bianchi, giornalista giardiniera @thegardeneditor

ore 15.45 Non fatevi venire l’ansia con Francesca Picozzi, psicologa

ore 16 Meno dovere, più piacere con Valentina Sangiorgi, Chief Human Resources Officer di Randstad Italia, e Alessio Carciofi, autore, docente e advisor in corporate & digital wellbeing

DOMENICA 15 OTTOBRE

ore 11 L’orto balcone con Laura Bianchi, giornalista giardiniera @thegardeneditor

ore 12 Mamma, ho bisogno di aiuto con Matteo Lancini, psicologo, psicoterapeuta e presidente della fondazione Minotauro di Milano, e Federico Cesari e Fotinì Peluso, attori della serie Tutto chiede salvezza

ore 12 La manutenzione del desiderio con Stella Pulpo, scrittrice e autrice del blog Memorie di una vagina, e Fabrizio Quattrini sessuologo

ore 15.30 Donne acrobate: effetti collaterali con Margherita Fioruzzi, psicologa di Mama Chat, e

Lorenzo Gasparrini, filosofo femminista

ore 17 Desideri e respirazione con Nina Gigante, nutrizionista olistica, e Daniel Lumera, biologo naturalista e autore del libro 28 respiri per cambiare vita