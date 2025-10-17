«Ho presentato una mia cara amica a un’altra amica con cui io poi ho litigato e rotto. Lei invece continua a vederla ma io trovo che non sia corretto nei miei confronti. Oltretutto ci soffro molto». (Luisa)

Cara Luisa, l’amicizia a due è sicuramente più semplice di quella a tre. Il tre nelle relazioni non è un numero così perfetto come pensiamo perché apre la strada a facili tensioni: viene naturale, nelle discussioni, schierarsi a favore dell’uno o dell’altro, con il rischio che il terzo elemento si perda o si senta abbandonato.

Le alleanze nell’amicizia a tre

Nel trio, infatti, si creano con naturalezza alleanze a due tra persone che si sentono più affini e che così stabiliscono tra loro un legame più intenso: ma, in questo modo, chi resta esclusa dall’alleanza rischia di sentirsi messa da parte, per poi soffrirne.

Capire da dove viene il senso di abbandono

Detto questo, è importante che tu riesca a connetterti con le tue emozioni e a capire da dove proviene questo senso di abbandono, perché, cioè, tu ti senta così defraudata. Prova a pensarci e a ripescare il filo dei tuoi ricordi, delle volte in cui ti sei sentita così. Magari eri piccola, e hai provato questa emozione quando è nato il fratellino o la sorellina, oppure eri già in coppia, e la presenza di una terza persona ti ha fatto sentire estranea rispetto al tuo partner. L’amicizia a tre sollecita proprio queste emozioni profonde e ti costringe a guardarti dentro.

L’amicizia a tre è un bene prezioso

Ti invito a considerare in modo positivo la scelta della tua amica di restare in buoni rapporti con quella con cui hai litigato: sarebbe stato più semplice per lei prendere le tue parti, invece che mantenersi neutrale. Ora sta a te guardarti dentro e cercare di accettare l’idea di un rapporto a tre che può essere molto prezioso perché confrontarti con un gruppo così piccolo può solo arricchire la tua vita in termini di creatività, suggerimenti, ricchezza di punti di vista. Il cuore è un muscolo, quindi c’è spazio per tutti: se vuoi bene a una persona ma anche a un’altra, non togli niente a nessuna delle due.

