Il lutto è un’esperienza profondamente dolorosa e complessa, e stare vicino a una persona che lo sta attraversando può sembrare difficile. Tuttavia, il supporto emotivo e pratico può fare una grande differenza. Ecco alcuni modi per essere di aiuto in questo delicato momento.

Presenza e ascolto

Uno dei gesti più importanti è essere presente. Non servono parole elaborate o lunghi discorsi: spesso è sufficiente offrire compagnia e ascolto senza giudicare o interrompere. Secondo gli esperti, ascoltare attivamente, senza cercare di “aggiustare” la situazione, è fondamentale. Chi ha subito un lutto ha bisogno di esprimere le proprie emozioni, che possono essere confuse e mutevoli. La conversazione non va forzata, ma è necessario far comprendere di essere disponibili se la persona in lutto desidera parlare​.

Evitare le frasi fatte sul lutto

Frasi come “Tutto succede per una ragione” o “Almeno non soffre più” possono sembrare rassicuranti, ma spesso risultano insensibili per chi soffre. Invece, è importante riconoscere il dolore senza minimizzarlo. Si può semplicemente dire “Mi dispiace molto per la tua perdita” o “Sono qui per te”. Questo tipo di empatia genuina è più confortante di tentativi di razionalizzare la perdita​.

L’importanza di un aiuto concreto

In momenti di lutto, le persone spesso si sentono sopraffatte anche dalle attività quotidiane. È, quindi, importante offrire un aiuto concreto, come cucinare un pasto, aiutare con le faccende domestiche o occuparsi di alcune questioni pratiche. Spesso, chi sta attraversando un lutto non ha l’energia per chiedere aiuto, quindi proporre azioni specifiche può essere molto più efficace che chiedere genericamente “Come posso aiutarti?”​.

Rispettare i tempi del lutto

Ogni persona vive il lutto in modo diverso, e non esiste un “tempo giusto” per superarlo. Alcuni possono sentirsi pronti a tornare alla normalità più velocemente, mentre altri potrebbero aver bisogno di mesi o addirittura anni per elaborare la perdita. Non bisogna, quindi, fare pressione per tornare alla “normalità”, ma offrire il proprio supporto nel tempo. Anche quando il dolore sembra attenuarsi, il ricordo della perdita rimane, e le persone possono avere bisogno di supporto continuo​.

Supporto a lungo termine

Molte persone offrono supporto immediatamente dopo il lutto, ma è importante ricordare che il dolore non scompare dopo il funerale. Se si vuole essere di aiuto davvero è bene mantenere il contatto nelle settimane e nei mesi successivi. Anche un semplice messaggio per chiedere come sta la persona o per ricordare un evento importante legato al defunto può fare una grande differenza​.

Il ricorso ai professionisti

Infine, se si nota che la persona in lutto sta affrontando difficoltà particolarmente intense, come depressione, isolamento o incapacità di affrontare la vita quotidiana, potrebbe essere utile incoraggiare il ricorso a un professionista del supporto psicologico. La terapia del lutto può essere un valido strumento per aiutare chi ha subito una perdita a elaborare le proprie emozioni in modo sano e costruttivo​.