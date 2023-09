Gli uomini dicono “ti amo” prima delle donne: uno studio lo conferma

L 'esito dello ricerca è stato definito dal team di ricercatori della Abertay University di Dundee "discordante rispetto agli stereotipi di genere": ecco cosa rivela

Dire “ti amo” per la prima volta è una grande emozione ma anche una fonte d’ansia. Dichiarare il proprio amore per primo ti fa esporre e correre il “grande rischio” di non ricevere la risposta che aspettavi. Per questo, sono in molti a preferire che a fare la prima mossa sia il proprio partner. Anche se in amore non ci sono mosse che tengano e quando si arriva a sentire quel sentimento, non si vede l’ora di urlarlo al mondo. E tu? Ricordi dopo quanto tempo lo hai detto? E se sei stata la “prima”? Ora, ad indagare su questo rapido quanto fondamentale scambio di parole ci ha pensato un team di ricercatori coordinati dalla Abertay University di Dundee, in Scozia. E i risultati sorprendono e smentiscono gli stereotipi secondo cui sono gli uomini a farsi aspettare in fatto di dichiarazioni d’amore.

Lo studio

Lo studio, pubblicato dalla British Psychological Society, ha visto il coinvolgimento di 3.109 partecipanti provenienti da 7 Paesi (Australia, Brasile, Cile, Colombia, Francia, Polonia e Regno Unito), a cui è stato chiesto di completare diversi questionari online. Il 70% del campione era composto da donne, il 30% da uomini. Nel primo sondaggio, i partecipanti hanno risposto a sei domande sulle dichiarazioni d’amore, inclusa “quale partner ha detto ‘ti amo’ per primo” nella loro relazione più recente. Successivamente, è stato chiesto loro per quanto tempo, nel corso della relazione, hanno iniziato a pensare di dire “ti amo”, quando lo hanno effettivamente detto e quando il loro partner ha fatto lo stesso.

Have you said 'I love you' first? A new study in the Journal of Social and Personal Relationships investigating confessions of love across seven countries finds that contrary to stereotypes, men tend to confess their love first. Understand the data 👉 https://t.co/bB0ctF3LQ4 pic.twitter.com/9DeStynwER — British Psychological Society (@BPSOfficial) August 7, 2023

Chi dice per primo “Ti amo”

I risultati hanno rivelato che, in sei dei sette Paesi, gli uomini erano più propensi a confessare prima il loro amore. Gli uomini hanno pensato di dire “ti amo” a circa 69 giorni (2,2 mesi) dall’inizio di una relazione, mentre le donne lo hanno preso in considerazione dopo 77 giorni (2,5 mesi). Tuttavia quando si è trattato di dirlo davvero, gli uomini hanno confessato il loro amore in media dopo 107 giorni (3,5 mesi), 15 giorni prima della media delle donne. Loro vogliono essere sicure dei propri sentimenti e li rivelano dopo 122 giorni (4 mesi). Solo in Francia non si è riscontrato una significativa differenza di genere sulla questione.

Gli stereotipi di genere

L’esito dello studio è stato definito dal team di ricercatori della Abertay University di Dundee “discordante rispetto agli stereotipi di genere”. Secondo i risultati infatti, gli uomini pensano e dicono prima il loro tanto atteso “ti amo”. E ancora, sottolineano gli studiosi, “questi risultati potrebbero aiutarci a riconsiderare le nostre ipotesi su genere e amore. E forse ispirare qualche ulteriore confessione da parte di coloro che non desiderano aspettare in media più di 100 giorni per ascoltare quelle parole speciali”.