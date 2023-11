I 7 trucchi infallibili di Cleopatra per fare innamorare gli uomini

L a regina egizia Cleopatra è passata alla storia come una delle donne più belle del mondo. Ma non lo era affatto. Il segreto del suo fascino? Ecco quello che devi sapere (e magari copiare)

È passata alla storia come una delle donne più belle mai esistite al mondo. La regina egizia Cleopatra, oltre che essere al comando di un esercito potentissimo e di uno tra i regni più ricchi della storia, era anche dotata di un fascino indiscutibile, grazie al quale sedusse due tra i più grandi condottieri romani: Giulio Cesare e Marco Antonio.

Per lei gli uomini si affrontavano in battaglia pronti a morire. Eppure, non era mica così carina: aveva un naso grande, occhi insolitamente ravvicinati e, quanto a fisico, non era neanche lontanamente vicina a Kim Kardashian. Ma che cosa la rendeva così irresistibile per gli uomini? Il suo fascino, la sua personalità e la sua intelligenza. Ecco sette trucchi per apparire splendida come lei e far capitolare gli uomini.

Impara l’arte del tatto

Uno dei motivi principali per cui Cleopatra ha avuto così tanto successo è stato il suo tatto. Ha capito che non tutto deve essere detto. Soprattutto, non tutto deve essere detto in modo sfacciato. Si può essere oneste senza offendere le persone, e anche imparare a smorzare le brutte situazioni usando le giuste parole, una battuta o anche solo un bicchiere di vino.

Sfortunatamente, questo è spesso un talento raro tra le persone. Peccato che sia anche una tra le doti che attraggono di più l’altra metà della mela.

Fai come Cleopatra: circondati di persone giuste

Un altro motivo importante per cui Cleopatra era ammirata ha a che fare con le persone che la circondavano. Non era il tipo di donna che perdeva tempo con soggetti che non fossero potenti, intelligenti o affascinanti.

Se c’è una cosa certa al mondo, è che farsi vedere insieme alle persone più belle, più brave, più ricche, più tutto, attira anche l’attenzione nei nostri confronti. Tutti penseranno che anche tu sia bella, brava, ricca e così via.

Cleopatra era benvoluta nell’alta società, per questo anche le persone di rango inferiore la trovavano stupenda. La tua reputazione ti precede: prendi esempio da lei.

Impara l’arte di apprezzare gli altri

Anche questa è un’arte incredibilmente difficile da padroneggiare. Da un lato, se mostri troppo apprezzamento, sarai vista come disperata, manipolatrice o uno zerbino. D’altra parte, se sembri troppo ingrata, le persone non vorranno più avere nulla a che fare con te.

Le persone vogliono stare bene con te. Mostrare il tuo apprezzamento nei modi giusti otterrà questo effetto. Se fai sentire bene gli altri intorno a te, alla fine ti vedranno bella.

Fai come Cleopatra: comprendi i tuoi limiti

I confini sono un segno di autostima, fiducia, consapevolezza sociale e intelligenza emotiva. Quando ignori i tuoi limiti, la tua fiducia, la tua felicità e la tua personalità finiscono per essere erose, usate e abusate. La tua sicurezza, la tua personalità e la tua felicità sono ciò che ti manterrà sempre bella indipendentemente dalla tua età. Quindi, proteggili con confini forti.

Impara l’arte di mantenere la calma e calmare gli altri

Cleopatra era una persona sorprendentemente equilibrata. Gli uomini si agitavano intorno a lei. La guerra era sempre dietro l’angolo e il suo Paese dipendeva da lei per la sopravvivenza. Nonostante tutto, Cleopatra è stata in grado di calmare i grandi generali, mantenere il sangue freddo ed essere una leader. Bello e impressionante, vero?

Esalta la tua femminilità come Cleopatra

Cleopatra non sminuì la sua femminilità. Al contrario: si divertiva a enfatizzarla. Le persone più belle non si nascondono, anzi: sanno come evidenziare il loro fascino. Questo è il motivo per cui così tante donne si sono innamorate del tranquillo, leale e gentiluomo Rhett Butler in Via col vento. E spiega anche perché così tanti uomini si innamorano di donne che amano la loro femminilità.

Avere senso dell’umorismo

Cleopatra aveva un forte senso dell’umorismo. Si narra che un giorno, stanca di Marco Antonio, che era sempre a caccia di donne e si vantava delle sue conquiste, gli fece uno scherzo.

Durante una gara di pesca, lui cercò di barare per non fare una brutta figura, facendo attaccare all’amo della sua canna un grosso pesce, di nascosto e da uno schiavo. Scoperto il trucco, Cleopatra lo beffò sostituendolo con un finto pesce fatto di pelle di coccodrillo. Finì in una gran risata, e lui s’innamorò.