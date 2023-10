Prova il make-up ipnotico in stile Cleopatra di Scarlett Johansson

L a diva americana ha osato con un trucco in stile egizio che mette in risalto lo sguardo: ecco come replicarlo

Se anche tu sei rimasta ammaliata dallo sguardo ipnotico di Scarlett Johansson sul red carpet dei Golden Heart Awards 2023, sappi che puoi replicare in poche mosse questo make-up in stile Cleopatra. Ricorda però che un trucco basato sull’eyeliner nero bold non è adatto a tutte.

Il trucco egizio di Scarlett Johansson

L’attrice 38enne ha ricevuto il premio “Golden heart”, organizzato in collaborazione con Michael Kors, per il suo impegno a favore dell’inclusione e della lotta all’AIDS e al cancro. Per il red carpet a New York, si è presentata con un abito nero scollato ma ad attirare l’attenzione è stato soprattutto il suo make-up egizio con gli occhi come assoluti protagonisti.

Come replicarlo

L’eyeliner nero grafico è assolutamente di tendenza nel mondo beauty. Se vuoi replicare il trucco dell’attrice, devi applicarlo in tutto il contorno occhi. Per esaltare lo sguardo, aggiungi un tocco di ombretto color argento negli angoli interni. Completa con abbondante mascara nero e un sobrio gloss sulle labbra sulla tonalità del tuo rosa naturale.

A chi è adatto il make-up scelto da Scarlett Johansson

Questo tipo di make-up dal grande impatto visivo è perfetto per un’uscita serale o un’occasione speciale. È la soluzione ideale se hai gli occhi piccoli e allungati verso l’alto come Scarlett Johansson. Evita l’eyeliner invece se hai una linea discendente o una pelle non liscia. In questi casi meglio prediligere un trucco più soft con la matita sfumata insieme all’ombretto.