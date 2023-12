U na nuova moda spopola su TikTok tra i giovanissimi: ecco come funziona

Altro che investigatore privato o le chat sul cellulare, adesso per scoprire se il fidanzato ci tradisce basta utilizzare i glitter. Sì, proprio i brillantini che rendono luminoso il trucco per la sera. Il modo, bizzarro ma evidentemente efficace, l’ha trovato la Generazione Z, che comprende i giovani nati tra il 1997 e il 2012. Negli ultimi tempi sono, infatti, decine i video comparsi sui social network, in particolare su TikTok, dove la nuova moda sta spopolando.

Come usare i glitter per scoprire il tradimento

Il metodo è abbastanza semplice. Intrufolandosi nell’auto dei partner, le utenti cospargono di brillantini lo specchietto pieghevole sul lato del passeggero. A quel punto se un’altra persona dovesse entrare nella vettura e volesse specchiarsi dovrebbe per forza far cadere i glitter. E si sa, una volta caduti sarà difficilissimo pulire e farli sparire del tutto e velocemente. In un video diventato virale un’utente di TikTok, mostrando la tecnica, ha scritto nella didascalia: “Sappiamo tutti che una ragazza si guarderà allo specchio a un certo punto, il glitter non mente“.

I glitter come arma di vendetta

Ma sui social in molti hanno fatto notare come i glitter possano essere usati anche per vendicarsi di un tradimento già scoperto. Farli cadere nell’auto dell’ex partner vuol dire condannarlo alle pulizie per molto tempo.

E se lui non ha pulito il wc…

Ma non solo. Un’altra utente si è inventata un’ulteriore strategia, forse ancora più cattiva. Il partner aveva il compito di pulire il bagno, ma la moglie non fidandosi ha messo dei brillantini sulla tavoletta del wc per verificare se effettivamente l’uomo avesse pulito.