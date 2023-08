Per illuminare lo sguardo bastano i glitter: scopri il make up più in tendenza

T orna di moda il make up scintillante anni Novanta, rivisitato in chiave moderna. Ecco i consigli su tipologie e colori. E qualche ispirazione data dalle celebrities…

Ritorno con stile agli anni Novanta. Tornano di tendenza i mitici ombretti glitter, rivisitati in chiave ultra moderna. Per illuminare il tuo sguardo, punta su un make-up scintillante grazie a questi prodotti, riscoperti anche dalle celebrities.

I tipi di ombretti glitter

Pratici e veloci da mettere, gli ombretti glitter sono perfetti per questa stagione. Ce ne sono di vari tipi. I più comuni sono quelli in polvere da applicare con le dita con una leggera picchiettatura. Ci sono poi gli ombretti cremosi, più coprenti che puoi stendere aiutandoti con un pennellino. E quelli ad acqua, super leggeri che una volta asciugati non si muovono più.

Ricordati della base

Ciò che devi ricordare prima di applicare un ombretto glitter, è di mettere una base come un primer occhi o un ombretto opaco o nude. Servirà per fissare i pigmenti e far risaltare il colore.

I colori glitter più di tendenza

I colori perfetti per questa stagione sono il bronzo e l’oro che richiamano le sfumature dei tramonti estivi così da esaltare l’abbronzatura. Se invece hai una carnagione chiara, meglio puntare su cromie tech come l’argento o l’azzurro per un effetto più sofisticato o etereo.

Il trucco “Euphoria”

A far tornare in auge il trucco glitter, ha contribuito il successo della serie Euphoria. Le protagoniste, come Alexa Demie nella foto, osano con colori accesi, spesso in abbinamento a un outfit o a un dettaglio luccicante.

Un look 3D in stile Dua Lipa

I glitter sono un prodotto multiuso che può essere declinato in mille modi diversi. Per esempio puoi renderli pop con piccoli stickers applicati sulla palpebra come ha fatto Dua Lipa con cuoricini e stelline. Un finish 3D che ti farà risplendere nella notte come la cantante di “Dance the night”.