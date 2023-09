Le coppie felici non postano le loro foto sui social: lo studio

S econdo un team di ricercatori dell'Università del Kansas, chi pubblica selfie sdolcinati con il proprio partner tende a sperimentare livelli di infelicità inferiori rispetto a chi è più discreto: le motivazioni

Il gioco “Instagram vs realtà” è molto più che un gioco. Ciò che appare sui social network è spesso molto diverso dalla verità delle cose. Ora c’è anche uno studio a confermarlo. I ricercatori dell’Università del Kansas hanno dimostrato come le coppie che postano post sdolcinati insieme sono in media meno felici di chi è più discreto.

Lo studio dell’Università del Kansas su coppie e social

Il team di studiosi dell’Università del Kansas ha esaminato oltre 300 coppie con un focus sul collegamento tra utilizzo dei social media e soddisfazione della relazione. Secondo i risultati della ricerca, le coppie che condividono regolarmente post speciali incentrati sulla loro relazione tendono a sperimentare livelli di infelicità inferiori rispetto a quelle che preferiscono evitare questo genere di condivisione.

Le motivazioni

Per i ricercatori, il problema principale sta nella tendenza di queste coppie “ad alto tasso di condivisione” a confrontare costantemente il loro rapporto con le altre. Questa gara a colpi di selfie genera la pressione di mostrarsi sempre sorridenti e felici anche quando non lo si è.

La ricerca dell’autenticità

Più che “la ricerca della felicità”, come il celebre film di Gabriele Muccino con Will Smith, bisognerebbe puntare sulla ricerca dell’autenticità. Le coppie che pubblicano meno sui loro profili sono in genere più inclini a vivere davvero la loro relazione, concentrandosi su loro stesse piuttosto che nell’avere l’approvazione degli altri.