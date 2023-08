Cos’è il “praise kink” e perché spopola anche sui social

A stimolare la libido oggi sono i complimenti sotto le lenzuola. La pratica sessuale di tendenza viene studiata dagli esperti ed è diventata un hashtag da milioni di visualizzazioni

Qual è il più potente afrodisiaco ad andare di moda oggi? Dimentica perversioni o pasticche blu. A stimolare l’eccitazione oggi sono i complimenti sotto le lenzuola. Il fenomeno si chiama “praise kink” e sta spopolando anche sui social network.

Cos’è il “praise kink”

L’ars amatoria ora prevede una nuova arte: quella di elogiare il proprio partner durante un rapporto. Il “praise kink” è una pratica sessuale in realtà non nuova ma sempre più di tendenza e consiste nel gratificare il compagno per le sue capacità amatorie. “Stai facendo un ottimo lavoro”, “sei bravissimo”, “sai sempre di cosa ho bisogno” sono tipiche frasi che possono aumentare la libido.

Il perché di questo fenomeno

Il “praise kink” viene studiato dai sessuologi che leggono nel fenomeno il desiderio umano di sentirsi valorizzati e apprezzati anche al di fuori del contesto sessuale. Secondo l’esperta Sunny Megatron, che conduce un podcast di successo negli Stati Uniti, “American Sex podcast”, l’intimità viene concepita come “il tempo del gioco per adulti” in cui poter esplorare fantasie, comportamenti e perfino identità differenti dalla routine quotidiana. Così se in essa non riceviamo le conferme che desideriamo, la sfera sessuale può diventare “un contenitore sicuro in cui sentirsi autorizzati a cercare il tipo di affermazione positiva che vogliamo”.

Quando la lode diventa eros

Cosa differenzia una semplice lode da una pratica sessuale? La differenza ovviamente la fa il contesto. Così molte cose non sessuali diventano perverse in un ambiente intimo. Basta giocare con i tabù, erotizzare concetti considerati generalmente non tali. Potrebbe poi rientrare in un gioco di ruoli, in una dinamica di dominanza e sottomissione che è al centro di molte fantasie. “Chi fa la lode assume un ruolo superiore rispetto a chi la brama e la riceve”, spiega Sunny Megatron. Per questo potrebbe essere “l’elogio per la resistenza al dolore, il riconoscimento del servizio sottomesso, l’essere trattati come un oggetto di valore”, ovviamente se il gioco è consensuale.

La tendenza “praise kink” sui social

La tendenza “praise kink” è diventata un hashtag da milioni di visualizzazioni. Su TikTok spopolano i video di veri o presunti educatori sessuali che parlano apertamente del fenomeno e suggeriscono il modo migliore per gratificare il proprio partner. Un mondo più morbido e potenzialmente più accessibile, chiarisce la sex coach Julieta Chiara, forse per questo più pop: “Meno fruste e catene, più parole di affermazione”. Ci sono molte guide sul “cosa dire o cosa fare” in camera da letto, ma la realtà è che non esiste una regola e quando è il momento, vi facciate ispirare solo dalle vostre sensazioni e pulsioni.