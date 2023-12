Quando lui guadagna di più e ti fa pesare ogni spesa

V orresti comprare quel vestitino che ti piace tanto, ma hai paura che il tuo partner poi te lo faccia pesare, perché all'interno della coppia tu sei quella che guadagna di meno. In situazioni come questa, prima o poi una crisi potrebbe fare capolino. Ecco come gestire la questione e salvare la coppia

Ti sei mai sentita in colpa per aver comprato quel vestito che ti piaceva tanto, o per aver prenotato una vacanza che sognavi da tempo, solo perché il tuo partner guadagna più di te e ti fa pesare ogni spesa? Se la risposta è sì, non sei la sola. Molte donne si trovano a vivere una situazione di disparità economica all’interno della coppia, che può generare tensioni, frustrazioni e conflitti.

La disparità economica tra i partner è un fenomeno diffuso, soprattutto in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo, dove le donne sono state le più colpite dalla perdita di lavoro, dalla riduzione di stipendio e dalla difficoltà di conciliare la vita professionale con quella familiare.

Le donne guadagnano meno degli uomini

Secondo i dati dell’Osservatorio Inps sui lavoratori dipendenti e indipendenti, per gli uomini il reddito medio nel 2022 è stato di 27.254 euro con 43,9 settimane lavorate in media, a fronte dei 20.378 euro medi delle donne con 42,1 settimane lavorate. In pratica gli uomini percepiscono in media il 33,74% in più delle donne. Le donne le lavoratrici, dunque, prendono il 25,23% in meno della retribuzione media maschile.

Questa situazione può creare uno squilibrio di potere all’interno della coppia, in cui il partner che guadagna di più si sente in diritto di decidere come gestire il bilancio familiare, di controllare le spese dell’altro e di criticare le sue scelte. Questo atteggiamento può minare l’autostima, la libertà e la felicità della donna, che si sente dipendente, svalutata e in debito con il suo compagno.

Come uscire da questa spirale negativa? Ecco alcuni consigli per affrontare il problema e ristabilire un equilibrio nella coppia.

Parlate apertamente del vostro rapporto con il denaro

Ognuno di noi ha una storia personale, valori e credenze che influenzano il modo in cui si rapporta al denaro. Per evitare incomprensioni e malintesi, è importante condividere con il partner le proprie aspettative, i propri bisogni e i propri obiettivi, e cercare di capire il suo punto di vista.

Il dialogo è fondamentale per trovare un accordo che soddisfi entrambi e che rispetti la vostra autonomia e la vostra dignità.

Lui guadagna di più? Stabilite insieme un budget familiare

Una buona pratica per gestire le finanze di coppia è stabilire insieme un budget mensile, in cui si definiscono le entrate, le uscite e le spese comuni, come l’affitto, le bollette, la spesa, i figli, e così via.

In base al vostro reddito, potete decidere di contribuire in modo proporzionale o uguale alle spese comuni, e di lasciare una quota libera per le spese personali di ognuno. In questo modo, potrai avere una visione chiara e trasparente della vostra situazione finanziaria e potrai pianificare le tue spese senza sensi di colpa o rimproveri.

Valorizza il tuo lavoro, anche se non è retribuito

Molte donne, soprattutto durante il periodo di pandemia, hanno dovuto rinunciare al lavoro o ridurre le ore per occuparsi della casa e dei figli. Se anche tu sei tra queste, questo non significa che il tuo lavoro non abbia valore o che non contribuisca al benessere della famiglia.

Al contrario, il lavoro domestico e di cura è essenziale per il funzionamento della società e dovrebbe essere riconosciuto e apprezzato. Se il tuo partner ti fa sentire inferiore o inutile perché non porti a casa uno stipendio, fatti valere e ricordagli che il tuo lavoro ha un valore inestimabile, anche se non è pagato.

Lui guadagna di più? Cerca di aumentare il tuo reddito

Se quello che guadagni è troppo poco, e questo ti crea disagio o dipendenza, puoi cercare di aumentare il tuo reddito, se possibile, trovando un secondo lavoro, chiedendo un aumento, avviando una attività in proprio, o sfruttando le tue passioni e le tue competenze.

In questo modo, potrai migliorare la tua situazione economica e quella della coppia, e di conseguenza anche la tua autostima e la tua indipendenza.

Ovviamente, questo non significa che tu debba rinunciare al tuo tempo libero, alla salute o alla famiglia per inseguire il denaro. L’importante è trovare un equilibrio tra le tue esigenze e aspirazioni, e non lasciare che il denaro sia l’unico metro di misura del tuo valore.

Non farti condizionare dal giudizio degli altri

Spesso, la disparità economica tra i partner può essere fonte di imbarazzo o di vergogna, soprattutto se si confronta con gli standard imposti dalla società, che ci vuole tutti ricchi, belli e felici.

Ricorda, però, che la tua felicità come donna e la vostra come coppia non dipende da quanto guadagnate o da cosa pensano gli altri di voi, ma da come ti senti con te stessa e con il tuo partner.

Se vi amate, vi rispettate e vi sostenete a vicenda, il denaro non sarà un ostacolo, ma uno strumento per realizzare i vostri sogni.