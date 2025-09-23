Le giornate si accorciano, l’aria si fa più frizzante, le foglie si tingono di colori caldi e nei caffè spuntano tazze di tisane fumanti e dolci alla cannella. L’autunno è il periodo dell’anno in cui tutto sembra rallentare… tranne per quanto riguarda il lavoro. Spesso, infatti, aumentano le pressioni: obiettivi da chiudere entro la fine dell’anno, scadenze ravvicinate, progetti da concludere prima di Natale. Il rischio è quello di vivere le giornate in modalità «Hustle culture», cioè seguendo quella mentalità secondo la quale il lavoro è tutto e ha la priorità sopra ogni cosa. È dunque facile lasciarsi travolgere dalla fretta, dallo stress, dalla sensazione che tutto debba accadere subito.

Ma c’è un’alternativa: imparare a «romanticizzare il lavoro». Cosa significa? Trovare piccoli modi per renderlo più piacevole, più umano, più vicino a ciò che ti fa sentire bene. Ecco qualche suggerimento per farlo, soprattutto ora che l’autunno invita a rallentare e a prenderti più cura di te stessa.

Ritrova il senso di ciò che fai

Ogni lavoro presenta prima o poi periodi particolarmente faticosi e complicati. Ricorda però che c’è anche qualcosa che ti ha spinto a sceglierlo. Magari ti piace scrivere, creare, risolvere problemi, aiutare le persone, oppure semplicemente portare a termine un progetto. Fai un piccolo esercizio: pensa a cosa ti fa sentire soddisfatta a fine giornata. Anche solo ricordarlo può rendere il lavoro un po’ meno «dovere», dando senso e motivazione alle tue ore lavorative.

Rendi il tuo spazio più accogliente

Che tu lavori da casa o in ufficio, lo spazio intorno a te fa la differenza. Non servono grandi rivoluzioni: una pianta, una candela profumata, una tazza che ti piace, una foto che ti fa sorridere o una playlist rilassante. L’obiettivo è semplice: creare un ambiente che ti faccia stare bene, dove ti venga voglia di passare del tempo.

Prenditi delle vere pause

Spesso usi le pause di lavoro per scrollare il telefono o rispondere a messaggi. Prova invece a ritagliarti anche solo 10 minuti per uscire a fare due passi, prepararti un caffè con calma, ascoltare una canzone che ami o semplicemente stare in silenzio. Anche brevi momenti come questi possono alleggerire lo stress e mantenere alto il tuo umore durante il lavoro, migliorandone la qualità.

Coinvolgi i sensi

Rendi il lavoro un’esperienza più completa. Per sentirti più presente prova a stimolare vista, udito, tatto, olfatto e gusto. Ascolta musica soft o strumentale, scegli una sciarpa calda o un maglione morbido per sentirti coccolata, accendi una candela o utilizza essenze delicate, bevi tè o acqua aromatizzata e regala allo sguardo immagini, stampe o una vision board con obiettivi o sogni. Piccoli gesti che coinvolgono il corpo aiutano anche la mente a sentirsi più presente e meno stressata.

Stabilisci dei paletti

«Romanticizzare il lavoro» non significa dire sempre «sì», ma imparare a proteggere il tuo tempo e le tue energie. Se qualcosa non è urgente, può aspettare. Se una richiesta non è compatibile con il tuo carico di lavoro, va comunicato. Avere dei confini chiari aiuta a lavorare meglio e con meno frustrazione.

Hustle culture? Prenditi il tuo tempo…

Viviamo spesso con la sensazione che tutto debba succedere subito: risposte immediate, email lampo, multitasking continuo. A volte è utile fermarsi, respirare e poi agire. Anche solo concederti qualche secondo prima di rispondere a una richiesta può aiutare a ritrovare lucidità e a non sentirti sopraffatta.

Inizia la giornata con qualcosa solo per te

Prima che il lavoro inizi, regalati un piccolo rituale mattutino: leggere un libro, preparare la colazione, ascoltare musica, meditare, scrivere un pensiero sul diario. Non importa cosa, l’importante è che sia qualcosa che ti faccia stare bene. Iniziare la giornata con un momento che sia solo tuo ti dà respiro, ti mette in contatto con te stessa, e può migliorare il rendimento nei momenti successivi.

