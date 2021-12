C he sia per perdere peso o per avere un'ora tutta per sé, fare attività fisica migliora salute e umore. Ma come si fa a non perdere la concentrazione quando ci si allena, soprattutto in casa

Se c’è una cosa che il lungo periodo di lockdown ci ha insegnato è che allenarsi in casa è possibile. Che sia un modo per perdere peso o semplicemente per ritagliarsi un momento per prendersi cura di sé, l’attività fisica se fatta con regolarità può aiutarci anche a ritrovare una forma mentale invidiabile.

Ma come si fa a non perdere la concentrazione, soprattutto quando decidiamo di non uscire e quindi di fare sport in un luogo pieno di distrazioni, come può essere la nostra abitazione? Ecco 10 consigli per rimanere concentrate anche quando ci alleniamo in casa.

Crea la tua playlist perfetta

Non c'è attività fisica che si rispetti senza musica. Una buona playlist di allenamento potrà aiutarti a manterrà la tua energia e soprattutto sarà un valido aiuto per motivarti nei movimenti. La canzone giusta è fondamentale per trovare la giusta carica e aiutarti a non perdere la concentrazione. E se la musica che più ami non è adatta al movimento, puoi sempre affidarti ad una playlist già pronta. Online se ne trovano davvero per tutti i gusti.

Pensa al perché lo fai

Quando senti che le energie ti stanno abbandonando e che la pigrizia sta prendendo il sopravvento, ripensa al perché hai deciso di ricominciare ad allenarti. Che sia per perdere quel chilo di troppo, per migliorare la tua postura o per far sparire quei fastidiosi dolori alla cervicale, l'importante è che tu abbia sempre in mente il perché lo fai. Basterà questo per farti ritrovare la voglia di muoverti e l'energia per affrontare lo sprint finale del tuo allenamento.

Datti degli obiettivi che siano realistici

Se ad esempio gli addominali sono il tuo tallone d'Achille, puoi iniziare con una serie da dieci e, solo una volta arrivato a dieci, potrai decidere se farne altri cinque o fermarti. Vedrai che quando ti renderai conto di essere capace di riuscire a centrare i tuoi obiettivi, non ci sarà più niente che potrà fermarti.

Concentrati sulle sensazioni

Uno dei modi migliori per rimanere motivati nell'esercizio è notare come ti senti dopo un allenamento. L'esercizio ti dà endorfine, motivo per cui sei spesso felice ed energico dopo una bella sudata. Allenarsi è anche un ottimo modo per alleviare lo stress. Per questo devi pensare che, nonostante le difficoltà che dovrai affrontare per portare a termine un buon allenamento, la certezza è che quando lo avrai finito ti farà sentire bene. E ti fa ritrovare la voglia di allenarti di nuovo il giorno successivo.

Allenati in compagnia

Se proprio non riesci a restare concentrato sull'allenamento, puoi trovare un compagno o una compagna di allenamento. Magari il tuo partner che vive con te, oppure la tua amica che abita lontana ma con la quale decidete di darvi appuntamento online per fare gli squat insieme. Anche in questo caso la verità è che l'unione fa la forza!

Segui un piano di allenamento

È molto più facile restare concentrati sull'allenamento quando si segue un piano di allenamento. Online si trovano centinaia di piattaforme, gratuite o a pagamento, nelle quali scegliere il piano più adatto alle tue esigenze. Non importa che tu sia un principiante o un "atleta", l'importante è seguire un percorso di fitness che sia in grado di avvicinarti ai tuoi obiettivi.

Pianifica gli allenamenti sulla tua agenda

Una delle scuse più usate, nemiche dell'attività fisica, è la mancanza di tempo. E allora come si fa? Pianificando il nostro allenamento quotidiano o settimanale come se fosse un preciso impegno di lavoro. Per riuscirci, un aiuto valido è quello di scriverlo sulla tua agenda, come se fosse una riunione o un brief da consegnare. O comunque, un modo per farci dire: "Giù le mani dal tempo necessario per prenderci cura di noi stesse".

Mangia prima dell'attività fisica

Mangiare prima di un allenamento è importante per trovare le giuste energie. Le proteine e i carboidrati complessi ti daranno l'energia di cui hai bisogno per correre, completare una sessione di yoga o allenare la forza. Ricordati che anche uno spuntino post-allenamento non è da sottovalutare, perché terminata l'attività fisica avrai bisogno di proteine per riparare e costruire muscoli e carboidrati complessi per ricaricare le energie.

Usa un fitness tracker

Aver un fitness tracker al polso o una app sul telefono, ti aiuterà a non perdere la concentrazione. Tenendo traccia dei tuoi progressi, sarai ancora più motivato a metterti alla prova. Quando vedrai quante calorie stai bruciando o quanto sei vicino a superare il tuo record personale, ritroverai all'improvviso anche tutte le energie che pensavi ti stessero per abbandonare.

Ora puoi concederti quella fetta di torta che ti piace tanto

Gratificarsi sempre. Quando senti che non ce l'ha fai più, puoi pensare a quella fetta di torta che ti piace tanto o a quei pantaloni nei quali sei rientrata dopo aver fatto attività fisica. O semplicemente, a quanto ti sentirai bene con te stessa per aver portato a termine il tuo allenamento.