Antartide, ghiaccio ai minimi: manca una superficie grande quanto l’Argentina

A llarme al Polo Sud. A causa del riscaldamento globale, il ghiaccio marino si sta sciogliendo a ritmi mai visti. In Antartide manca una gigantesca area della calotta di ghiaccio

Il ghiaccio marino dell’Antartide è sceso a livelli minimi, che non hanno precedenti in questo periodo dell’anno. Lo rende noto un rapporto della CNN. Ogni anno, il ghiaccio marino antartico si riduce ai livelli più bassi verso la fine di febbraio, durante l’estate del continente: poi si ricostituisce durante l’inverno. Ma quest’anno gli scienziati hanno osservato qualcosa di diverso.

Ghiaccio marino ai livelli più bassi

Il ghiaccio marino non è tornato ai livelli previsti ed è ai livelli più bassi per questo periodo dell’anno da quando sono iniziate le rilevazioni, quarantacinque anni fa. Secondo i dati del National Snow and Ice Data Center (NSIDC), il ghiaccio è di circa 1,6 milioni di chilometri quadrati al di sotto del precedente minimo record invernale stabilito nel 2022.

Manca un’area grande come l’Argentina

A metà luglio, il ghiaccio marino dell’Antartide era di 2,6 milioni di chilometri quadrati al di sotto della media del periodo 1981-2010. Si tratta di un’area grande quasi quanto l’Argentina o le aree messe insieme di Texas, California, Nuovo Messico, Arizona, Nevada, Utah e Colorado.

Un fenomeno estremamente raro

Il fenomeno è stato descritto da alcuni scienziati come eccezionalmente fuori scala. Qualcosa di estremamente raro che, secondo la CNN, ha una probabilità di accadere una volta in milioni di anni. Un glaciologo dell’Università del Colorado Boulder, Ted Scambos, ha dichiarato alla CNN: “Il gioco è cambiato. Non ha senso parlare delle probabilità che ciò accada, ci dice chiaramente che il sistema è cambiato.” Gli scienziati ora stanno cercando di capire il perché.

Un calo del ghiaccio molto repentino

Secondo la CNN, l’Antartide è un continente remoto e complesso. A differenza dell’Artico, dove il ghiaccio marino ha seguito una traiettoria costantemente discendente man mano che la crisi climatica accelera, il ghiaccio marino nell’Antartico è passato da massimi record a minimi record negli ultimi decenni, rendendo più difficile per gli scienziati capire come sta reagendo al riscaldamento globale.

All’origine il cambiamento climatico

Dal 2016 gli scienziati hanno iniziato a osservare una forte tendenza alla diminuzione del ghiaccio marino. Sebbene la variabilità climatica naturale influisca sulla sua entità, molti scienziati confermano che il cambiamento climatico potrebbe essere uno dei principali motori della scomparsa del ghiaccio.

“Qualcosa di radicale è cambiato negli ultimi due anni”

“Il sistema antartico è sempre stato molto variabile”, ha detto Scambos. “Questo livello di variazione, tuttavia, è così estremo che qualcosa di radicale è cambiato negli ultimi due anni, ma soprattutto quest’anno, rispetto a tutti gli anni precedenti risalenti ad almeno 45 anni fa.” Diversi fattori contribuiscono alla perdita di ghiaccio marino, ha detto Scambos, inclusa la forza dei venti occidentali intorno all’Antartide, che sono stati collegati all’aumento dell’inquinamento che riscalda il pianeta.