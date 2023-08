Gli oceani del mondo stanno cambiando colore: ecco perché

N egli ultimi vent'anni l'acqua degli oceani ha progressivamente virato dal blu al verde. Una variazione di colore connessa ai cambiamenti climatici

Con il cambiamento climatico sta cambiando anche il colore degli oceani. Sebbene le variazione sia ancora troppo lieve per essere notata dall’occhio umano, negli ultimi 20 anni l’acqua ha progressivamente virato dal blu al verde, soprattutto nelle zone tropicali e vicine all’equatore. Il cambiamento avrebbe già interessato il 56% degli oceani globali.

Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista Nature da un gruppo internazionale di ricercatori guidato dal Centro Nazionale britannico di Oceanografia con sede a Sothampton.

Colore degli oceani e variazioni negli ecosistemi marini

Non si tratta naturalmente di una mera questione estetica: il colore diverso riflette infatti importanti variazioni negli ecosistemi marini essenziali, il cui impatto sulla salute dei mari e sulla loro capacità di immagazzinare anidride carbonica è per ora sconosciuto.

Fitoplancton: il sorvegliato speciale

Il colore dell’oceano è dovuto a ciò che si trova nei suoi strati superiori. Un blu molto intenso indica scarsa presenza vitale, mentre il verde equivale ad abbondanza di ecosistemi, e in particolare di fitoplancton, quell’insieme di microrganismi marini che è in grado di effettuare la fotosintesi e contiene quindi il pigmento verde della clorofilla. Il fitoplancton è il fondamento della catena alimentare marina ed è, dunque, un sorvegliato speciale da parte degli scienziati per valutare gli effetti della crisi climatica.

Differenza impercettibile all’occhio umano

Per lo studio i ricercatori hanno scelto di utilizzare le immagini scattate dal 2002 al 2022 dal satellite Aqua della Nasa, che monitora gli oceani da più di 20 anni cogliendo differenze di colore così sottili da essere impercettibili per l’occhio umano.

Colore degli oceani: il ruolo del cambiamento climatico

Gli autori hanno analizzato i normali cambiamenti che avvengono nelle varie regioni nel corso dell’anno, ma i risultati hanno evidenziato una chiara tendenza globale che non può essere spiegata dalla variabilità naturale e che è invece perfettamente in linea con i cambiamenti climatici causati dall’uomo. “Ormai non sono solo i modelli a prevedere che questi cambiamenti avverranno”, commenta Stephanie Dutkiewicz del Mit, co-autrice dello studio: “Ora li stiamo vedendo accadere davanti ai nostri occhi”.