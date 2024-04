S i stima che solo nel 2021 il colosso dell'e-commerce abbia generato 320mila tonnellate di rifiuti di plastica a livello globale

Amazon ha un serio problema con gli imballaggi di plastica. Un recente studio condotto dall’U.S. PIRG Education Fund e dall’Environment America Research & Policy Center ha rivelato che gli imballaggi di Amazon sono riciclati raramente. Il rapporto, intitolato “La verità nel riciclaggio: gli imballaggi in plastica di Amazon vengono effettivamente riciclati?”, evidenzia come gli imballaggi finiscano spesso nelle discariche o negli inceneritori, oppure rimangano bloccati nei centri di distribuzione o vengano trasformati in prodotti non riciclabili.

Ogni ordine su Amazon produce rifiuti

Jenn Engstrom, direttore statale del CALPIRG Education Fund e autrice del rapporto, ha spiegato che “quasi ogni volta che ordiniamo qualcosa da Amazon, ci ritroviamo con una pila di imballaggi di plastica, che diventano rifiuti non appena i nostri pacchi vengono aperti”. Questo problema è particolarmente evidente per la plastica.

Dispositivi di tracciamento nei pacchi

Per svolgere la ricerca, il personale dell’U.S. PIRG Education Fund e dell’Environment America Research & Policy Center hanno inserito 93 dispositivi di tracciamento all’interno degli imballaggi di plastica di Amazon. Attraverso il tracking, hanno scoperto che solo quattro pacchi sono stati effettivamente riciclati, mentre tredici sono finiti in discarica, due in un inceneritore e tre nel porto di Los Angeles. Una delle destinazioni più comuni per questi dispositivi di tracciamento è stata la Trex Company, Inc., azienda che mescola film plastico con segatura per creare banchi e decking. Questa nuova forma di plastica non è però riciclabile.

I rifiuti prodotti da Amazon

Secondo gli ultimi dati disponibili, risalenti al 2021, si stima che il colosso dell’e-commerce abbia generato 320mila tonnellate di rifiuti di plastica a livello globale. Il problema maggiore riguarda proprio la plastica. Meno del 10% di tutta la plastica prodotta viene riciclata. Il resto finisce in inceneritori o discariche, inquinando l’ambiente e danneggiando la fauna selvatica.

Le azioni di Amazon

Da parte sua l’azienda americana sta prendendo misure per eliminare gli imballaggi di plastica in Europa, India e Giappone. Si è poi impegnata per ridurre gradualmente l’uso delle buste imbottite in plastica negli Stati Uniti. Per entrambe le azioni non è però stato fornito un tempo. La direttrice statale del CALPIRG Education Fund e autrice del rapporto ha dichiarato: “Speriamo che la nostra indagine chiarisca ad Amazon che il riciclaggio della plastica non è la risposta (…) È giunto il momento che Amazon elimini definitivamente gli imballaggi in plastica dalle sue spedizioni, contribuendo così a ridurre l’impatto ambientale e promuovendo pratiche più responsabili”.