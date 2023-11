Inquinamento record a New Delhi, autorità in allarme

P reoccupa la situazione nella capitale indiana. Il governo corre ai ripari per preservare la salute dei cittadini

La capitale dell’India, New Delhi, è alle prese con una grave crisi ambientale. Da giorni la megalopoli è avvolta da una fitta coltre di smog che sta mettendo a rischio la salute dei cittadini. Le autorità hanno preso provvedimenti urgenti, sospendendo le lezioni nelle scuole primarie e limitando il traffico veicolare.

Qualità dell’aria invivibile

L’indice della qualità dell’aria (Aqi) ha superato i 400 punti su una scala che arriva fino a 500. Ciò significa che l’aria è talmente inquinata da essere nociva per tutti, anche per chi non ha problemi di salute, e ancora di più per chi soffre di malattie respiratorie.

La concentrazione di PM 2,5 (le emissioni più pericolose per l’uomo in quanto possono attraversare la barriera polmonare ed entrare nel sistema sanguigno) è arrivata a 278 microgrammi per metro cubo nella zona sud della città; l’Oms prevede un’esposizione massima giornaliera inferiore a 15 microgrammi per metro cubo d’aria di polveri sottili.

Le cause dell’inquinamento

Nella capitale indiana, dove vivono 16 milioni di abitanti (poco meno di 30 milioni considerando l’hinterland) la qualità dell’aria peggiora ulteriormente ogni anno prima dell’inverno. Ciò avviene quando i venti meno forti e freddi intrappolano gli inquinanti provenienti da fonti quali veicoli, ma anche dalla polvere usata per le costruzioni e demolizioni di edifici e dalla combustione delle stoppie nelle vicine aree agricole. Gli incendi di questi giorni nei campi del Punjab sono ritenuti responsabili del 36% dell’inquinamento.

I provvedimenti del governo

Per affrontare questa emergenza, il governo di New Delhi ha preso provvedimenti eccezionali per salvaguardare la popolazione. Le scuole elementari sono state chiuse, con la possibilità di seguire le lezioni online per gli alunni delle medie e superiori. Inoltre, sono state introdotte limitazioni alla circolazione dei veicoli, con sanzioni elevate per chi circola con mezzi alimentati a benzina o diesel.

Le attività edili e industriali che causano inquinamento atmosferico sono state sospese temporaneamente. Questa misura ha lo scopo di diminuire le emissioni di polveri sottili e sostanze chimiche pericolose nell’aria, derivanti dalle attività di costruzione e produzione industriale.

Soluzioni di mobilità sostenibile

Oltre a limitare il traffico veicolare, il governo di New Delhi sta incentivando l’impiego di soluzioni di mobilità sostenibile. Ciò comprende il potenziamento del trasporto pubblico efficace e a basso impatto ambientale, la realizzazione di infrastrutture per la bicicletta e la creazione di zone pedonali. Queste azioni non solo diminuiscono l’impatto ambientale ma favoriscono anche il benessere dei cittadini, spingendoli a scegliere modalità di trasporto più ecologiche e salutari.

Maschere protettive contro lo smog

Le autorità stanno infine invitando i cittadini a seguire misure di protezione per ridurre l’esposizione alle particelle nocive. Si raccomanda vivamente di rimanere al chiuso, soprattutto per bambini, anziani e persone con problemi respiratori. Quando è indispensabile uscire, i cittadini devono indossare maschere protettive specifiche, come le maschere N95, per diminuire l’assorbimento di particelle dannose.