Texas, impianto rivoluzionario per rimuovere l’eccesso di CO2

L 'amministrazione Biden ha investito un miliardo di dollari per realizzare un avveniristico impianto in Texas in grado di catturare la CO2 direttamente dall’atmosfera

Nel Texas occidentale nascerà il più grande progetto mai realizzato al mondo per rimuovere l’eccesso di anidride carbonica (CO2) dall’atmosfera. L’obiettivo è contribuire a contrastare la crisi climatica attraverso un impianto super tecnologico che ha ricevuto ingenti finanziamenti dall’amministrazione Biden. Lo riporta il “Guardian”.

Maxi impianto in Texas per trattare l’aria

Il progetto “Stratos”, finanziato con 1 miliardo di dollari dalla Casa Bianca, prevede la costruzione di un’installazione dotata di grandi ventilatori in grado di “inghiottire” enormi quantità di aria rimuovendo da essa l’anidride carbonica, gas fra i principali responsabili del riscaldamento del pianeta. Il processo, chiamato “direct air capture” (DAC), consentirebbe all’impianto di togliere dall’atmosfera, e successivamente iniettarla nelle formazioni rocciose sotterranee, 500.000 tonnellate di Co2 ogni anno.

Il sito nel Texas sarà attivo dal 2025

La struttura, che sorgerà nella contea di Ector, sarà pienamente operativa nel 2025. Il sito, cha avrà un’estensione di 26 ettari, sarà caratterizzato da una vasta rete di tubi, edifici e ventilatori.

“Il mondo conta su di noi”

Lori Guetre, vicepresidente di Carbon Engineering, società fondata in Canada e alla guida di Stratos, ha paragonato la costruzione del sito alla missione lunare dell’Apollo 13. “In questi tempi la Terra ha delle serie complicazioni e ha bisogno delle menti più brillanti”, ha detto Guetre, aggiungendo che “il mondo ci guarda e conta su di noi”.

Le riserve degli ecologisti

Tuttavia, alcuni attivisti per il clima sostengono che il progetto sia inutile rispetto alla necessità più urgente di ridurre le emissioni e che rappresenti solo uno stratagemma dell’industria dei combustibili fossili per poter continuare a inquinare. Il progetto Stratos è di proprietà di Occidental Petroleum, una compagnia petrolifera americana che ha acquistato Carbon Engineering per 1,1 miliardi di dollari il mese scorso.