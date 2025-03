Un’elevata esposizione a più pesticidi può causare tumori infantili e adolescenziali, in particolare al cervello e al sistema nervoso centrale. È la conclusione alla quale sono giunti i ricercatori del Centro medico dell’Università del Nebraska, negli Usa, e i cui risultati sono stati pubblicati su GeoHealth.

Effetti combinati dei pesticidi

A differenza di studi precedenti, che si erano concentrati sulle singole sostanze chimiche presenti nei pesticidi agricoli (come atrazina o i nitrati) e sul loro impatto su un numero limitato di tipologie di cancro, la ricerca dell’ateneo con sede a Lincoln è la prima in assoluto a stimare gli effetti combinati di più pesticidi su 11 tipi di cancro pediatrico.

Pesticidi e tumori infantili: i dati

I ricercatori del Nebraska, Stato prevalentemente agricolo con uno dei tassi più alti di cancro infantile negli Stati Uniti, hanno scoperto che un aumento del 10% nelle miscele di pesticidi era associato a crescita significativo di alcuni tumori pediatrici:

I tumori infantili al cervello e ad altri organi del sistema nervoso centrale sono aumentati del 36%;

tassi di leucemia nei bambini e negli adolescenti aumentati del 23%;

tassi complessivi di cancro pediatrico cresciuti del 30%.

Nel caso specifico, i ricercatori hanno utilizzato dati su 2.512 casi di cancro tra bambini/ragazzi di età compresa tra 0 e 19 anni dal Nebraska Cancer Registry tra il 1992 e il 2014. Hanno esaminato 32 diversi pesticidi. Quelli maggiormente associabili allo sviluppo di varie forme di cancro infantile sono stati gli erbicidi dicamba, glifosato e paraquat. Forti associazioni anche con altri tre pesticidi: quizalofop, triasulfuron e teflutrina.

Salute dei bambini a rischio

I risultati sollevano preoccupazioni circa gli impatti a lungo termine dei pesticidi sulla salute dei bambini. In particolare nelle regioni agricole, e si aggiungono alle crescenti prove che l’esposizione contribuisce allo sviluppo di tumori infantili, tra cui il cancro alla retina (retinoblastoma). Gli studi hanno associato l’esposizione precoce ai pesticidi a una riduzione delle funzioni cognitive, a esiti negativi alla nascita e a problemi comportamentali.

L’allarme dell’American Academy of Pediatrics

I pesticidi si diffondono nell’aria, nell’acqua e nel terreno e gli studi suggeriscono che potrebbero aumentare il rischio di cancro interferendo con il ciclo degli ormoni naturali, danneggiando il DNA e causando infiammazioni. A questo proposito l’American Academy of Pediatrics (AAP) afferma che i bambini sono particolarmente vulnerabili alla loro esposizione per via dei loro organi in via di sviluppo.

