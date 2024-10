foto shutterstock

Rendere la rete dei trasporti pubblici più sostenibile è una delle sfide centrali che le città europee devono affrontare per quella transizione green che non è più rimandabile. In vista dello Smart City Expo World Congress, che si svolgerà a Barcellona dal 5 al 7 novembre, un recente studio ha identificato la classifica delle città europee che raggiungono i livelli migliori i termini di volume di veicoli e autobus elettrici, numero di stazioni di ricarica, bici a noleggio e piste ciclabili.

L’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 nei trasporti

L’Agenzia Europea per l’Ambiente ha rivelato che il settore dei trasporti è responsabile del 72% delle emissioni di CO2, con le automobili che da sole contribuiscono al 60% di tale cifra. Per raggiungere la neutralità carbonica, le emissioni di gas serra del settore dei trasporti devono essere ridotte del 90% entro il 2050.

1. A Londra il primato dei trasporti green

Fra le città più green in termini di trasporti pubblici, primeggia Londra grazie a ben 80.000 veicoli elettrici sulle strade e oltre 11.000 stazioni di ricarica. La rete di autobus elettrici si avvale di 1.397 veicoli in funzione ed entro il 2034 la città mira a passare a una flotta di autobus completamente a zero emissioni.

2. Amsterdam, paradiso delle biciclette

La città olandese ha una lunga tradizione legata alle due ruote, con oltre 800 km di piste ciclabili e numerose società di noleggio biciclette. Non a caso sulle sue strade circolano più biciclette che automobili: circa 15.000 di queste ultime sono elettriche, ricaricabili presso oltre 13.000 stazioni in tutta la città.

3. La rete green di Vienna

Sulle strade della capitale austriaca circolano 18.000 veicoli elettrici, anche se il numero di stazioni di ricarica è relativamente basso: 1.374. Il trasporto pubblico è costituito da una rete di metropolitane, tram e autobus, di cui 150 elettrici. Ampia la rete di piste ciclabili (1.300 km) come i servizi di noleggio biciclette.

4. Come viaggiano gli abitanti di Berlino

I numeri di Berlino parlano di 30.000 auto elettriche, 3.800 stazioni di ricarica e 230 autobus elettrici (i primi introdotti quasi un decennio fa). I berlinesi beneficiano inoltre di 1.000 km di piste ciclabili in tutta la città.

5. Helsinki, 1.301 km di piste ciclabili

Grazie a un totale di 1.301 km di piste ciclabili che attraversano parchi, aree industriali, strade e persino isole, la capitale finlandese si distingue come la città europea con il più alto numero di metri di strade riservate alle due ruote per abitante: 2,05. Ad Helsinki circolano inoltre più di 25.000 auto elettriche e 450 autobus elettrici.

6. Le politiche di Parigi per le auto elettriche

La rete di 500 autobus elettrici e oltre 20.000 auto elettriche pone Parigi fra le città più attive per una mobilità sostenibile. Ha una penetrazione di veicoli elettrici significativamente più elevata rispetto ad altre città europee, in gran parte dovuta alle misure di sostegno del governo. Tuttavia, la città sta ora eliminando gradualmente alcuni incentivi, come il parcheggio gratuito per i veicoli elettrici.

7. Oslo, capitale mondiale delle auto elettriche

La Norvegia è il Paese leader in Europa per l’adozione di veicoli elettrici, che hanno una quota di mercato dell’80%. Il Consiglio norvegese per l’informazione sul traffico stradale (OFV), ha di recente reso noto che il Paese è il primo al mondo in cui circolano più auto elettriche che a benzina. Oslo, non a caso, è la capitale europea con il più alto numero di auto elettriche (95.466) e detiene una flotta di 150 autobus elettrici.

8. Andorra ringrazia il contesto ambientale

Sebbene la città abbia pochissime auto elettriche (100) e autobus elettrici (10), si classifica bene nell’indice di trasporto verde grazie al suo basso livello di inquinamento, ampiamente attribuibile al suo ambiente naturale.

9. Bruxelles, pochi bus elettrici ma molte biciclette

La presenza di veicoli elettrici sulle strade della capitale belga (14.000) è in linea con la media delle altre capitali europee, sebbene il suo tasso di penetrazione rimanga relativamente più basso. In termini di trasporto pubblico, la rete è meno estesa, con solo 75 autobus elettrici in funzione. Tuttavia, le biciclette svolgono un ruolo significativo come mezzo di trasporto, con oltre 650 km di piste ciclabili.

10. Come si viaggia in Lussemburgo

Le piccole dimensioni della città rendono i suoi 500 km di piste ciclabili sufficienti a coprire gli spostamenti della popolazione che può contare soltanto su 30 autobus elettrici. Tuttavia, la presenza di veicoli elettrici (10.000) gioca un ruolo significativo nel mantenere un livello di inquinamento relativamente basso.

