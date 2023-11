U n sex toy può essere una buona idea come regalo per il compleanno di un’amica, o anche da acquistare per sé. Qui l’esperta svela come scegliere quello giusto

La settimana scorsa sono stata inserita nel gruppo whatsapp per il compleanno di F, un’amica che il prossimo mese compirà 40 anni. Tra le varie proposte avanzate per il regalo (qualcosa di originale, significativo, divertente e duraturo, ma meno costoso di un diamante), a un certo punto si fa strada l’idea geniale: un sex toy! Bello, grande idea! Ma quale?

Quale sex toy scegliere

È una domanda che, del resto, ricevo spesso da chi vorrebbe approcciarsi a questa forma di autoerotismo e non sa bene da dove partire.

Non è una questione banale scegliere il sex toy

Potrebbe sembrare una questione banale, ma un giocattolo erotico è letteralmente una faccenda intima che ha molto a che fare con i gusti e le preferenze di ciascuna.

Ci sono i dildo, più o meno classici

C’è chi ama i dildo classici perché crede fermamente nel potere taumaturgico della penetrazione; chi predilige quelli che roteano e s’incurvano per sollazzare i più remoti recessi della cavità femminea.

E chi preferisce il succhiaclitoride

C’è chi impazzisce per il succhiaclitoride, che stimola direttamente l’organo sovrano del piacere femminile e da molte (sottoscritta inclusa, ma ho amiche che la pensano diversamente) è considerato il più brillante ritrovato della tecnologia contemporanea.

O altri tra i tanti gingilli

C’è anche chi desidera ardentemente gingilli per il lato posteriore; chi brama giochi solitari, e chi di coppia; chi li vuole in freddo vetro, e chi in silicone anallergico, vibranti e comandabili dallo smartphone. Le possibilità di scelta sono davvero numerose e stabilire l’opzione migliore non è affatto semplice.

Puoi optare per l’intramontabile rabbit

Alla fine, ho umilmente suggerito di optare per il modello rabbit, che è versatile e capace di coniugare, secondo i gusti, stimolazione interna ed esterna, con un’intensità modulabile e numerose varianti di vibrazione. È un classico intramontabile, come certi capi di abbigliamento che non passano mai di moda.

Ma tutti, bene o male, lanciano lo stesso messaggio

La proposta è stata accolta con entusiasmo, nella ferma convinzione che, al di là di tutto, un accessorio del genere veicola un messaggio chiaro: prenditi del tempo per te, scopriti, goditi, rilassati, divertiti. Fallo senza sensi di colpa e, soprattutto, con leggerezza e un pizzico di ironia!