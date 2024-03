N avigare tra mail, messaggi e notifiche può creare ansia a sé e agli altri. Qui l'esperto consiglia come affinare le proprie abilità comunicative, evitare stress e migliorare il benessere digitale

In un’epoca dominata dalla comunicazione digitale, il potere di connetterci con chiunque e in qualsiasi momento porta con sé una grande responsabilità. Come conquistare il benessere digitale?

Benessere digitale: quando puoi (o non puoi) inviare i messaggi

Mentre cerchiamo di navigare tra mail, messaggi e notifiche, dobbiamo ricordarci che potrebbe non esserci mai il momento perfetto per premere “Invia”, ma sicuramente esistono momenti meno opportuni.

Rifletti sull’invio dei messaggi

Prima di lasciar partire quel messaggio o quella mail, è cruciale riflettere non solo su cosa stiamo dicendo, ma anche su come, quando e dove lo stiamo facendo.

Chiediti a chi stai inviando i messaggi

Invii un messaggio di lavoro in tarda serata? Condividi notizie importanti su WhatsApp anziché con una chiamata? Oltre a questi aspetti, chiediti: «Questo messaggio farà sentire gli altri obbligati a rispondere?». Se la risposta è sì, forse è il caso di riconsiderare il momento dell’invio o il mezzo utilizzato.

Rimanda se non è urgente

Creare una cultura in cui non si aspetta né si richiede una risposta immediata, a meno che non si tratti di un’effettiva emergenza, è fondamentale. L’aspettativa di reperibilità costante può diventare un peso eccessivo, portando a stress e ansia sia per chi invia sia per chi riceve.

Tre step per affinare le tue abilità comunicative

Pensa prima di inviare, cioè assicurati che il messaggio sia necessario e considera tono, momento e mezzi più adeguati per la tua comunicazione. Rispetta i confini temporali, ovvero evita di inviare comunicazioni di lavoro fuori dagli orari di ufficio, a meno che non sia assolutamente necessario. Chiediti se il messaggio potrebbe far sentire il destinatario obbligato a rispondere subito, poi valuta se posticipare l’invio o modificare il contenuto.

E conquistare il benessere digitale

Questo approccio consapevole ci consente di vivere la nostra vita digitale in maniera meno stressante e più rispettosa, a beneficio di tutti, a cominciare proprio da te. È un ulteriore passo avanti verso il tuo benessere digitale.