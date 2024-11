La settimana scorsa ho ricevuto un messaggio da un’amica che, dopo la chiusura di una convivenza pluriennale, si sta riaffacciando alle gioie e ai dolori della singletudine, del dating e delle tresche occasionali.

Il condom protegge dalle infezioni sessuali

Mi ha scritto di essere molto in ansia perché pochi giorni prima aveva avuto un rapporto non protetto con un giovanotto. Non aveva paura di possibili gravidanze indesiderate, perché usa la pillola, ma nutriva timori in merito alle infezioni sessualmente trasmissibili. A quel punto avrei potuto chiederle come mai non abbiano usato alcun dispositivo di protezione, oppure avrei potuto farle la consueta ramanzina su quanto sia importante praticare sesso sicuro, e tutte quelle altre cose che si suppone ci siano ben note, essendo tra adulti. Tuttavia ho evitato, sentendola già sufficientemente crucciata, e mi sono limitata a dirle in primo luogo di non colpevolizzarsi troppo, può succedere, anche se non dovrebbe, di farsi rapire dall’impeto della passione e correre rischi che andrebbero evitati (e questo, in fondo, lo sappiamo tutte, perché a tutte è capitato almeno una volta di acconsentire a un rapporto non protetto).

Il condom è da tenere in borsa come le chiavi

In secondo luogo, le ho suggerito di prenotare un test per le IST senza provare alcuna vergogna in proposito, perché è sano e intelligente prendersi cura della propria salute anche da questo punto di vista. Infine, le ho consigliato di fare tesoro di questa esperienza per imparare che i condom può averli anche lei, sempre in borsa, come le chiavi, o i fazzoletti; che indossare un profilattico non è “spoetizzante”, non toglie magia, semmai elimina le ansie post-coitali; che il preservativo è l’unico modo per vivere davvero liberamente la propria sessualità, nel rispetto di sé e delle altre persone; che se lui perde l’ispirazione, non succede nulla (può sempre ritrovarla e se non la ritrova, pazienza, ci sono altri modi per darsi piacere); infine che, a scanso di equivoci, per il futuro, può mettere in chiaro fin da subito le condizioni per accedere ai suoi orifizi. Alla fine, mi ha promesso che avrebbe prenotato un test e che non si sarebbe più messa in una situazione di tale ansia.