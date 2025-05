Fino a poche settimane fa la menopausa non era nel mio orizzonte. Naturalmente sapevo che a un certo punto della vita il ciclo mestruale si interrompe, ma i miei due bambini mi tenevano saldamente nel presente. Poi la collega alla quale confidavo i miei “giorni di ritardo” mi ha detto: «È normale, starai per entrare in menopausa».

In menopausa con i figli piccoli

Presa dalla ricerca di una sintesi capace di accogliere maternità, carriera e desideri coltivati prima dei bambini, non avevo considerato il fattore tempo. Secondo Eurostat, nel 2017 in Italia hanno partorito quasi 16.000 donne tra i 40 e i 45 anni e oltre 2.000 tra i 45 e i 50. Come queste donne, poiché in genere la menopausa si verifica tra i 45 e i 55 anni, dovrò affrontare questa trasformazione mentre sarò impegnata nella sfida di crescere ed educare figli piccoli o adolescenti.

La child e menopause penalty

Così, mentre ancora cerco la mia identità dopo le gravidanze, il corpo inizia a parlarmi di qualcosa di nuovo e che mi spaventa. Riuscirà l’equilibrismo su cui baso la conciliazione famiglia-lavoro a reggere l’urto dei sintomi più spiacevoli in cui potrei incappare? E a proposito di lavoro, cosa resterà del mio salario se alla child penalty si sommerà anche la menopause penalty calcolata da uno studio del britannico lnstitute for Fiscal Studies?

17 milioni le donne in peri e menopausa

Per secoli le donne sono state identificate con la loro funzione riproduttiva e la menopausa, con la fine di questa capacità, segnava l’inizio di un processo di marginalizzazione. Oggi le cose stanno cambiando: neuroscienziate, artiste, giornaliste, documentariste hanno acceso una luce mediatica sul tema mettendolo al centro del loro lavoro. Ma per spezzare davvero lo stigma è importante avviare delle conversazioni franche tra amiche (e non solo!). Secondo una ricerca di Federfarma del 2024, in Italia sono 17 milioni le donne in menopausa e perimenopausa (il periodo caratterizzato da irregolarità del ciclo e che la precede). Un numero che ha la forza, raccontandosi, di cambiare la narrazione su questo tema.

