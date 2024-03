Papà, le neomamme hanno bisogno di voi

L a nascita di un figlio può mettere in crisi la coppia. Succede spesso, ma c’è un modo ovviare e, in questo caso, il ruolo più importante lo gioca il papà

Le coppie me lo riportano spesso durante le sedute: la nascita di un figlio a volte rappresenta uno spartiacque tra una relazione che prima funzionava bene e dopo no, generando una crisi. Le donne possono sperimentare un vissuto profondo di abbandono e di distanza dei compagni.

La mamma è in prima linea

Nonostante una maggiore parità di ruoli, la mamma, per questioni biologiche, fisiche e culturali, rispetto al papà è sicuramente maggiormente in prima linea con la nascita di un figlio. Che comporta un grosso cambiamento di se stessa, del proprio corpo, delle priorità.

Può sentirsi sola

Magari è stata lei che ha desiderato di più e spinto per avere un figlio, salvo poi sentirsi affaticata e penalizzata perché non c’è più la famiglia allargata di un tempo a sostenerla. Ora è sostanzialmente da sola, quindi deve fare più sacrifici, più rinunce.

Il papà deve occuparsi di lei

I compagni in questa fase spesso si sentono più responsabilizzati a livello economico, lavorativo e a volte soffrono a loro volta perché percepiscono la distanza delle loro compagne. Ma non si rendono conto che, oltre a un maggiore aiuto in casa e nell’accudimento del piccolo, la cosa più importante che gli viene richiesta è che si occupino della partner.

Il neonato (non) è un terzo incomodo

L’arrivo di un figlio è anche un evento simbolico, l’intromissione di un “terzo” nella coppia. E può comportare il rischio che la donna si dedichi troppo al neonato e che il papà si faccia allontanare: questo può dipendere anche da come ciascuno è stato a propria volta figlio nella sua famiglia d’origine.

Ma mamma e papà devono essere complici

Per superare indenni questa fase delicata e rilanciare la relazione è fondamentale che lei possa chiedere la vicinanza del compagno e che lui si renda conto di quanto è fondamentale il suo ruolo, senza sentirsi messo in un angolo dall’arrivo del bambino.