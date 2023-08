Vorrei riallacciare i rapporti con le mie cugine

C on il passare del tempo, capita di voler riallacciare rapporti con cugine e altri parenti. Cosa c’è sotto? La psicologa lo spiega così



Succede, con il passare del tempo, che si ripensi al passato, magari per riallacciare rapporti con cugine e altri parenti, soprattutto quando i genitori non ci sono più e il carico famigliare è meno pesante. L’idea della famiglia, allora, diventa più orizzontale, si estende a chi ha vissuto accanto a noi durante l’infanzia o l’adolescenza.

Cugine e cugini hanno un ruolo speciale

I cugini e le cugine, poi, rivestono un ruolo speciale, diverso da quello che si è avuto con i fratelli o le sorelle. Un legame intenso, ma libero da conflitti o confronti e quello che li contraddistingue è aver vissuto il nucleo famigliare, da parenti, con un certo distacco, come degli osservatori a cui si può chiedere oggi: «Come eravamo? Come erano i nostri genitori?».

Cugini e cugine colmano vuoti esistenziali

Stringendo di nuovo i rapporti con cugine e altri parenti, magari perduti con il passare degli anni, si riapre un canale di ricordi legati a eventi, feste come il Natale, estati trascorse a giocare. C’è un senso di appartenenza che colma il vuoto che si crea quando la famiglia d’origine viene un po’ a mancare, anche se può capitare di rimanere delusi.

Cosa scatta se li rivedi dopo anni

È come se, rivedendoli, avessimo in mente un’immagine fissata nel tempo, ci si aspetta di trovarli tali e quali anche se il legame si è interrotto e intanto si è cresciuti e cambiati. Nei rapporti spesso quello che crea difficoltà sono le aspettative, che impediscono di affrontare le relazioni con spontaneità e curiosità di quanto avviene nel qui ed ora.

Perché l’incontro non è sempre positivo

E se incontro di nuovo la cugina che era accogliente e mi sosteneva da piccola, perché un po’ più grande di me, mi aspetto, magari, di trovarla ancora così, con lo stesso atteggiamento di allora, ma non è detto che ciò avvenga ancora o che mi faccia ancora piacere. Posso anche commettere l’errore di avvicinarmi con quel grado di intimità che c’era una volta, ma che ora non è giustificato, anzi può essere vissuto come invasivo o giudicante.

Rivedere cugine e cugini è pur sempre una buona idea

L’idea di riprendere i contatti è comunque importante e a volte può essere una risorsa riannodare i fili, riscoprendosi da adulti, in un legame che non è mai venuto meno.