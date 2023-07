A una lettrice non piace la sua vulva, si sente a disagio. E quindi vuole sottoporsi a un vero e proprio lifting riduttivo per cambiarla. Ma perché? Risponde la scrittrice Stella Pulpo

Mi scrive Vittoria, una lettrice 19enne che mi segue sui social, e con cui di tanto in tanto interagisco. Mi dice che è preoccupata perché ha poca esperienza, meno di quanta ne abbiano le sue amiche, e un problema con il suo corpo che la mette molto a disagio. Le chiedo di cosa si tratti, se le va di dirmelo. Mi risponde che non le piace la sua vulva e che vorrebbe sottoporsi a un’operazione di labioplastica riduttiva (che, per inciso, è un intervento in rapidissima ascesa nel mondo, tra fasce sempre più giovani della popolazione femminile).

Questa vulva non mi piace

Cos’hanno le tue piccole labbra che non va bene? chiedo. «Sono troppo sporgenti». Troppo rispetto a quale standard? «Troppo» conclude. A quel punto naturalmente le dico le cose che si dicono in questi casi: i corpi sono tutti diversi e tutti validi, è perfettamente normale che anche i genitali abbiano caratteristiche varie, l’aspetto della vulva cambia nel tempo e con il menarca – così come ci cresce il seno o si pronunciano i fianchi – le piccole labbra possono sporgere, avere contorni imprecisi, essere rosee o violacee, in ogni caso perfettamente sane, nella norma. Le dico anche che il sesso, quello reale, fatto con la pelle, non è un’esibizione puramente visiva. Il partner non si limita a guardare, ma tocca, annusa, assaggia, i corpi si esperiscono con una pluralità di sensi, con il coinvolgimento di tutti gli organi, e l’eros non è fatto di misure e perfezioni, ma di realtà, di significati fisici ed emotivi. Aggiungo infine che le piccole labbra sono un’area sensibile del nostro apparato esterno, ricche, di terminazioni nervose e concorrono alla ricchezza del nostro piacere, insomma, c’è da volere bene alle nostre piccole labbra. Le ho chiesto di pensarci, prima di fare un passo del genere. E di provare a spogliarsi insieme a una persona con cui si senta libera, serena, persino euforica, consapevole che l’attrazione è una faccenda misteriosa e si alimenta della nostra unicità. Altroché.