5 consigli per far durare di più il make up quando piove

M ake up autunnale a prova di pioggia? Certo che sì, basta conoscere i giusti "trucchi" per un trucco perfetto. Che duri per tutto il giorno e senza la minima sbavatura.

L’autunno è arrivato, è con lui oltre ai suoi bellissimi colori, hanno fatto capolino anche vento, freddo e, soprattutto, la pioggia. Nulla di sconvolgente certo, ma sicuramente un piccolo problema in più quando si parla di make up e di come poterlo sfoggiare in modo impeccabile per tutto il giorno. Senza sbavature o la necessità di ritoccarlo in ogni momento.

La soluzione? Oltre a un bell’ombrello grande e nei colori di maggior tendenza, l’unica cosa che davvero può fare la differenza per garantirvi un make up perfetto anche in caso di pioggia, è seguire pochi e semplici consigli di bellezza arrivati direttamente dagli esperti di settore. Dei trucchi al trucco insomma. Capaci di trasformare il vostro make up in un capolavoro a lunga durata. A prova di sguardo e di pioggia.

Non c’è make up senza primer

Nonostante dovrebbe essere uno step di base del vostro make up, spesso ci si dimentica che un alleato di bellezza assolutamente unico e insostituibile è lui, il primer. Soprattutto quando il clima decide di renderci la vita leggermente più complicata.

Grazie alle sue proprietà, infatti, il primer è in grado di proteggere la pelle dalle intemperie, garantendovi un make up a lunga tenuta e perfettamente aderente alla cute. Donando al vostro incarnato un aspetto omogeneo, sano e naturale per tutto il giorno, anche se di pioggia. E utilizzarlo è davvero semplice. Vi basterà applicarlo subito dopo la crema idratante (passaggio fondamentale di ogni beauty routine) e prima del fondotinta. Optando per la formulazione che più preferite. (O forse no?)

Attenzione al fondotinta

La scelta del fondotinta, infatti, è un tassello importantissimo per il vostro make up anti pioggia. Che si opti per una formulazione in polvere, più o meno coprente o per le sempre più di moda BB o CC cream (idratanti, nutrienti e anti imperfezioni stesso tempo), bisogna prestare massima attenzione che il prodotto scelto sia a lunga tenuta e che sia in accordo con le caratteristiche della vostra pelle. Per esempio:

per chi ha la cute grassa o mista meglio optare per fondotinta opachi o matte;

per pelli secche meglio quelli in crema con proprietà idratanti.

Insomma, a voi la scelta purché sia quella giusta. E sempre optando per formulazioni oil free e che rispettino il colore naturale del vostro incarnato. Evitando che prima della pioggia siate proprio voi a creare dei piccoli disastri nel make up.

Cipria, la miglior amica del vostro trucco autunnale

E parlando di fondotinta non si può non citare anche la cipria, un must del vostro make up anti pioggia poiché, oltre a controllare l’eventuale lucidità del volto, opacizzandolo (soprattutto per chi ha la pelle grassa), garantisce un trucco a lunga tenuta, permettendo al fondotinta di resistere a lungo e senza rovinarsi.

Come si usa? Applicandola in modo leggero dopo il primer e il fondotinta stesso. E avendo cura di picchiettarla con un pennello o una spugnetta, direttamente sul viso. In modo uniforme ma senza mai strisciare il prodotto. E ovviamente prestando attenzione a scegliere la nuance giusta in base alla tonalità della vostra pelle (suggerimento che, come visto, è valido anche per fondotinta, il correttore e tutto ciò che volete utilizzare per il vostro make up).

Make up waterproof anti pioggia

Paura della pioggia? O ne siete talmente amanti da non usare né capello né ombrello? In entrambi i casi, se il vostro desiderio è quello di preservare il vostro make up il più a lungo possibile, la soluzione è una sola e si chiama waterproof.

Mascara, ombretti, rossetti, matite e eyeliner, ogni prodotto beauty deve garantirvi un effetto perfetto a prova di goccia o di acquazzone. Ecco perché è importante leggere bene sulla confezione prima dell’acquisto, uscendo anche dalla propria comfort zone se necessario, e fare il pieno di prodotti resistenti all’acqua. Per preservare il vostro make up in ogni momento e sfoggiare un trucco impeccabile, dalla mattina alla sera. Anche in caso di pioggia.

E per finire, fissiamo il tutto

Fondo, occhi, labbra. Tutto è stato fatto e il vostro make up è pronto per essere ammirato. O quasi. Per stare davvero tranquille di non dover ricorrere a ripari dell’ultimo minuto, soprattutto in caso di pioggia, infatti, manca ancora un passaggio. Quale? Una bella passata di spray fissante.

L’unico prodotto in grado di creare una barriera dalle intemperie a protezione del vostro make up e del vostro viso. Da vaporizzare sul volto prima di uscire (vi bastano anche cinque minuti) per ottenere un trucco davvero perfetto e aiutare la vostra pelle a mantenersi sana e ben idratata. Insomma, due vantaggi in un solo gesto.

Che dire, non vi resta che provare uno per uno questi consigli, proteggendo il vostro make up e il vostro beauty look in pochi e semplici passaggi di vera bellezza. Per un aspetto sempre curato in ogni momento, a prova di pioggia e d’autunno.