Manicure estiva da sogno: 5 trucchi che sicuramente non conoscevi

L e mani parlano di te. Per questo, durante l’estate, è necessario che vi presti un’attenzione particolare, anche scegliendo trattamenti specifici. Scopriamo insieme 5 segreti per averle sempre perfette e in ottima salute

La manicure estiva è un momento fondamentale per la cura delle mani e non dovrebbe essere mai trascurata. Le temperature favorevoli, infatti, non ti fanno sentire l’esigenza di ricorrere a trattamenti particolari, eppure è importante proteggerle dai raggi del sole e dalla salsedine, nemica numero uno dell’idratazione della pelle ma anche di quella delle unghie.

In estate, poi, risultano particolarmente esposte ai raggi solari ma anche ai detergenti utilizzati con maggiore frequenza. Per questo, dovresti sempre proteggere le mani con i guanti se utilizzi solventi per la pulizia e utilizzare prodotti delicati per il corpo.

Prendersi cura delle unghie non passa solo per una buona manicure, ma è un rituale che devi a te stessa dopo i mesi di forte stress alle quali le hai sottoposte. Via libera a colori vibranti, perfetti per la bella stagione, ma con un occhio sempre puntato alla salute delle unghie e della pelle delle mani, sempre esposta alle peggiori sollecitazioni. Vediamo insieme quali sono i 5 segreti per averle sempre impeccabili.

Alimentazione sana

Fa bene al tuo corpo e anche alle tue unghie. In estate, mantenere una buona routine non è difficile soprattutto perché la terra pullula di alimenti alleati dell’idratazione e della buona tavola. Consuma cibi ricchi di rame e selenio come il salmone, che stimola la produzione di collagene.

Le vitamine continuano a essere al primo posto, in particolare quelle dei gruppi A, B e C. Avocado, olio di cocco e spinaci non dovrebbero mai mancare nella tua dieta, oltre alla giusta quantità d’acqua da bere fuori dai pasti.

Con il caldo, aumenta anche la naturale sudorazione. È quindi importante un corretto ricarico di liquidi e sali minerali, comportamento per il quale le tue unghie ti ringrazieranno. La manicure e l’applicazione di smalti e gel favoriscono la disidratazione, com’è normale che sia, ed è quindi importante idratare il corpo con una giusta e sana alimentazione.

Idratazione completa

Abbiamo già parlato della corretta idratazione che devi assicurare attraverso un’alimentazione adeguata, ma è altrettanto importante agire con prodotti idratanti anche sulla zona dell’unghia e delle cuticole. Ricorda di non trascurare questa parte, che è molto importante per una corretta crescita della lamina.

Scegli una buona crema idratante specifica per questo scopo e insisti proprio sulla zona delle cuticole. Se vuoi optare per un prodotto completamente naturale, allora massaggia unghie e mani con un buon olio d'oliva. Quest’operazione è fondamentale anche prima della manicure e non solo per la cura delle unghie ma anche per aumentare la durata e la brillantezza dello smalto.

Basta stress

Le unghie non sono un’arma né un coltello. Sono vive e come tali vanno preservate. Dimenticati di usarle per staccare un’etichetta o per sollevare con forza la linguetta di una lattina. Cerca di non usarle per aprire i ganci delle collane o dei bracciali, se vuoi che non si spezzino e che la manicure ti duri nel tempo.

Nei periodi di vacanza, siamo naturalmente portate ad abbassare la guardia rispetto a tante cose. Ebbene, cerca di prestare maggiore attenzione e di usarle come unghie e non come uno strumento a portata di mano per fare tutto quello che ti viene in mente. Quest’attenzione, ti aiuterà anche a tenere la manicure più a lungo, anche durante le ferie.

Il mare e il sole sono un toccasana per la pelle e per le unghie, ma possono sottoporle al forte stress della salsedine e dei raggi solari. Proteggile come fai per le scottature, con un buon filtro adatto alla tua carnagione.

Via libera alla manicure in gel

La manicure in gel non è solo garanzia di durata estrema ma è anche un modo per rinforzare le unghie e farle crescere sane. Sono inoltre protette dagli urti e dalle sollecitazioni. Ti permettono di avere delle mani perfette per molto tempo senza dover tornare da una professionista per riparare crepe o altri danni.

Per una soluzione più veloce, allora puoi sempre scegliere di applicare uno smalto in gel ma fai attenzione ai prodotti che usi per rimuoverlo. Preferisci sempre un solvente poco aggressivo e che non secchi troppo la lamina e la pelle intorno, non rimuovere le cuticole per evitare infezioni o infiammazioni e completa il tuo lavoro applicando una buona crema idratante.

Non avere fretta

Avere unghie sane e forti è un’operazione che richiede tempo, quindi non aspettarti di vedere i risultati in una notte ma neanche in due giorni. La parola d’ordine è costanza. Ritagliati uno spazio per prendertene cura e attendi almeno due settimane per osservare i primi miglioramenti. Ricorda che tutto quello che fai di giusto per le tue unghie ti è restituito in termini di salute e bellezza delle tue mani.

Taglia le unghie con regolarità e non arrotondarle sugli angoli, usando sempre strumenti di buona qualità per evitare di danneggiarle. Agisci sempre dopo il bagno o la doccia, poiché risultano ammorbidite dall’acqua. È assolutamente vietato rosicchiarle. Questa cattiva abitudine potrebbe compromettere il lavoro che stai facendo per averle sempre al top, quindi cerca di resistere alla tentazione.