L a vera eleganza sta (anche) nel saper scegliere gli argomenti di conversazione da non trattare con chi non conosciamo bene: soppesare temi e parole è una vera questione di stile

Ogni parola che pronunciamo ha un peso specifico, specie se siamo all'inizio di una relazione, sia essa amicale, sentimentale o professionale. Ci sono pertanto degli argomenti da non trattare con chi non conosciamo bene, per riuscire a non fare mai degli scivoloni.

Aggirare elegantemente i temi out è una vera e propria questione di buone maniere e si sa, non c'è niente di meglio che conoscere il nemico per poterlo abbattere: ecco dunque un elenco di tematiche che è meglio lasciare nel cassetto, in attesa di una conoscenza più approfondita.

Modo di vestire

Non importa quanto il nostro essere fashion addicted scalpiti di fronte a quelle tremende scarpe aperte abbinate al calzino di spugna: almeno all'inizio, lasciamo a Enzo Miccio e Carla Gozzi il compito di esclamare ma come ti vesti? e passiamo oltre.

Anche un'innocente osservazione su due colori che non vanno poi così d'accordo può essere male interpretato e scambiato per supponenza, quindi comportiamoci di conseguenza. E cerchiamo di ricordarci che, a prescindere dai nostri gusti, ognuno è libero di indossare ciò che gli pare.

Stato di salute

Se un cortese come stai va perfettamente d'accordo con il galateo della conversazione, domande più approfondite e mirate possono essere davvero sgradevoli e rientrano tra gli argomenti di conversazione da non trattare con chi si è appena conosciuto.

Anche quando la persona di fronte a noi presenta dei segni visibili del suo malessere, è bene lasciare che sia lei a farci capire che possiamo chiedere di più: osserviamo bene il linguaggio del corpo e ascoltiamo le sue risposte alle domande più cortesi per capire se possiamo, in effetti, permetterci di andare un pizzico più in là.

Vita sentimentale

Un tema classico che quasi tutti trattiamo quando conosciamo qualcuno e che, invece, dovrebbe davvero essere evitato come la peste: la vita sentimentale.

Chiedere a qualcuno se è fidanzato, da quanto tempo sta con il proprio partner o, ancora peggio, se sta pensando alle nozze o alla convivenza sono tutte domande maleducate da non fare quando non si ha ancora un buon livello di confidenza.

È sempre bene attendere che sia la persona con cui ci relazioniamo ad aprirsi e a dirci di più. E, qualora ci fosse uno spiraglio per saperne di più, ricordiamoci sempre di usare le parole "Scusa, non voglio impicciarmi".

Orientamento sessuale

Va di pari passo con la vita sentimentale ed è al top degli argomenti di conversazione da non trattare quando si è insieme a qualcuno che non ci si conosce bene.

E attenzione, non si tratta solo di chiedere agli altri il loro orientamento: si tratta anche di stare sulle nostre. Niente battute allusive, niente discorsi troppo approfonditi: schiudiamoci e lasciamo che siano gli altri a schiudersi.

Esperienze sessuali

Monogame perenni o conquistatrici seriali, in sintonia con la nostra sessualità o asessuali, esperte di sex toys o amanti delle cose alla "vecchia maniera": possiamo essere chiunque, in qualsiasi momento, ovunque.

Tuttavia, discutere di questo aspetto della nostra vita e della vita degli altri rientra sicuramente tra gli argomenti di conversazione da non trattare con chi non conosciamo bene.

Non importa quanto il tema ci faccia sentire a nostro agio: dobbiamo tenere conto che di fronte a noi potrebbe esserci una persona più schiva, più riservata e più chiusa, che non tratta il tema con la stessa leggerezza.

Rapporti con la famiglia

Sorprese? Può sembrare un argomento del tutto innocuo, ma in realtà potrebbe essere molto spinoso. Per intenderci, noi potremmo venire da una famiglia idilliaca, dove l'amore regna sovrano, ma di fronte a noi potrebbe esserci qualcuno che ha avuto dei problemi.

O, ancora, potremmo avere di fronte una persona che ha subito un recente lutto e che non è ancora riuscito a superarla. Cerchiamo di trattare l'argomento famiglia con delicatezza e di non entrare mai a gamba tesa.

Idee rigide

Crediamo in qualcosa talmente tanto fermamente da non poter cambiare idea? Non c'è modo di farci schiodare da un determinato punto di vista? Bene, nessuno dice che facciamo male a sostenere le nostre idee, ma ricordiamoci che non possiamo imporle a nessuno.

Se hai degli argomenti di conversazione dove riconosci di essere poco flessibile, evita di affrontarli quando sei alle prese con una nuova conoscenza. La tua determinazione può risultare scortese e la conversazione finirebbe solo con molta delusione da entrambe le parti.

Soldi

Il denaro muove il mondo, lo sappiamo. Tuttavia, parlare di soldi è veramente, veramente poco elegante, a meno che non ci si trovi sul posto di lavoro e non si stia negoziando lo stipendio.

Per il resto, non si dovrebbe mai chiedere a una persona quanto guadagna o qual è la situazione economica, figuriamoci se lo si dovrebbe fare quando ci si conosce da pochissimo.

Gossip

L'arte del gossip è antica, antichissima. E, a dirla tutta, nobili e aristocratici di un tempo basavano le loro relazioni proprio sulle osservazioni più velenose. Ma, ecco, non facciamo parte della famiglia Bridgerton, dunque lasciamo il pettegolezzo sempre indietro.

Ciò vale, a maggior ragione, se ci viene presentato qualcuno o se stiamo tentando di fare amicizia. Il gossip può dare a chi ci ascolta un'idea sbagliata, poco elegante e occhieggiante al volgare. Decisamente un argomento no.

Noi stesse

E infine, eccoci con un "argomento" che è più che altro un'attitudine: quella di focalizzare la conversazione su noi stesse. Che sia per la foga, per le esperienze di vita, per delle similitudini, possiamo tendere ad accentrare il discorso spostandolo solo sulla nostra persona.

Invece, quando siamo in fase "conoscitiva", dobbiamo cercare di ascoltare, di aprirci e di prendere tutto il meglio dalla persona che abbiamo di fronte, per riuscire a costruire una relazione sana e pulita, non unilaterale ma bidirezionale.