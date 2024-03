Casa piccola? Ecco dove riporre le scarpe

H ai tante scarpe da conservare ma la tua casa è molto piccola? Ecco alcune soluzioni funzionali per riporre le calzature senza occupare troppo spazio.

Dietro la porta

Massimizza lo spazio utilizzando un organizzatore da appendere alle porte. Si tratta di un oggetto versatile e molto economico, ricco di tasche in tessuto o plastica trasparente dove poter conservare le tue scarpe. In alternativa, per appendere le scarpe alla porta puoi utilizzare dei ganci.

Mensole galleggianti

Le mensole galleggianti offrono flessibilità e versatilità. Puoi posizionarle esattamente dove preferisci. Utilizzale per riporre le calzature che indossi meno frequentemente o quelle fuori stagione.

Cestini di vimini

I cestini di vimini sono perfetti per riporre le scarpe all’ingresso. Resistenti e robusti, aggiungono anche un tocco naturale all’ambiente.

Contenitori trasparenti

Utilizza contenitori trasparenti per vedere immediatamente quali scarpe sono all’interno. Posizionali sul piano dell’armadio o su uno scaffale.

Scaffali aperti e chiusi

Se stai progettando un armadio, assicurati di includere scaffali sia aperti sia chiusi. I primi sono ideali per le scarpe che usi abitualmente, quelli chiusi sono perfetti per le scarpe fuori stagione o che indossi meno.

Sotto il divano o il letto

Se hai uno spazio libero sotto il divano o sotto il letto, puoi riporre le scarpe lì. Assicurati che siano pulite e asciutte prima di riporle. Se riesci, per proteggerle, utilizza dei contenitori.