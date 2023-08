Come costruire una scarpiera su misura in legno

S e siete appassionate del fai da te e volete mettervi alla prova potete costruire una scarpiera in legno su misura. Realizzate un armadietto con dei ripiani. Decidete dove collocare la scarpiera e quanto dovrà misurare. Munitevi di tutti i materiali e gli strumenti e mettevi al lavoro.

Occorrente

assi di legno;

colla;

viti;

avvitatore;

trapano con punta per legno;

reggi mensola

Procedimento

Costruite il perimetro dell’armadietto e fissate tutto con colla e viti nei punti di giuntura, come se steste formando una cornice. Usate un pannello con uno spessore più sottile per creare lo sfondo della scarpiera e fissate con dei chiodi o con delle viti agli angoli e lungo il perimetro. Aggiungete dei piedini in legno, assicurandovi che la struttura sia stabile.

Fate dei piccoli fori sui lati interni per fissare le reggi mensole. Levigate il legno usando delle carta vetrata o una smerigliatrice fino a quando non sarà liscia.

Aggiungete le mensole. Potete tenere le scarpe a vista o, se preferite, chiudere con delle ante. Riempite la vostra scarpiera e il gioco è fatto.