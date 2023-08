Come pulire e igienizzare la scarpiera

P ulire e igienizzare la scarpiera è un'operazione che andrebbe fatta ogni due mesi o, quantomeno, quando si fa il cambio di stagione. Questo per evitare che proliferino funghi e batteri. Il procedimento è semplice e non vi porterà via molto tempo.

Procedimento

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia, è necessario svuotare la scarpiera e posizionare tutte le scarpe all’aperto. Se avete la possibilità, portate all’esterno anche la scarpiera.

Se in casa avete una scarpiera di resina o plastica potete utilizzare un panno imbevuto di acqua e candeggina o uno spray antibatterico e antifungino per igienizzarla. Cospargete il prodotto su tutta la superfice e lasciate asciugare.

Se, invece, avete una scarpiera in legno per la pulizia prendete un apposito prodotto per il legno oppure utilizzate una miscela di acqua e aceto.

Una volta effettuata la pulizia, spruzzate un prodotto antibatterico anche sulle vostre scarpe, soprattutto nella parte interna e poi riponetele nella scarpiera. Per evitare la formazione di muffa nella scarpiera, potete appoggiare su ogni scaffale un sacchetto di bicarbonato che assorbirà l’umidità.